Враг утром нанес удар по Херсону и Антоновке: погиб мужчина, есть раненые

Утром 7 октября 2025 года войска РФ нанесли удар по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"С самого утра россияне убили мужчину в Днепровском районе Херсона. Под вражеский удар попал 65-летний херсонец. Он получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ориентировочно в 06:30 россияне тоже обстреляли Днепровский район. В результате вражеской атаки 70-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги.

Пострадавшего госпитализировали.

По данным ОВА, сегодня около 07:00 оккупационные войска обстреляли также Антоновку.

"В результате вражеского удара 70-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшую доставили в больницу в среднем состоянии тяжести", - добавили в ОВА.

Обстрелы Херсонщины за сутки

Как информирует ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Степановка, Чернобаевка, Берислав, Никольское, Широкая Балка, Станислав, Костырка, Казацкое, Белозерка, Новорайск, Софиевка, Качкаровка, Приднепровское, Кизомыс, Антоновка, Садовое, Понятовка, Камышаны, Днепровское, Разлив, Бургунка, Веселое, Дудчаны, Качкаровка, Меловое, Одрадокаменка, Осокоровка, Республиканец, Ромашково, Саблуковка, Токаревка, Томарино, Тягинка и город Херсон.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 139 частных домов. также оккупанты изуродовали фермерское хозяйство, магазин, хозяйственные постройки и частные автомобили, водопровод и газопровод", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения, из них - 3 ребенка.

