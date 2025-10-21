Росіяни поранили сімох людей на Херсонщині. Пошкоджено будинки, заклад освіти й кафе. ФОТО
Упродовж дня 21 жовтня 2025 року війська РФ обстрілювали Херсон та населені пункти Херсонської області, застосовуючи артилерію та дрони різного типу, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії постраждало семеро цивільних.
Атаки РФ на Херсон
Так, близько 01:16–01:25 російські військові атакували Херсон, за уточненими даними, сімома безпілотниками, імовірно типу "Shahed-136".
Унаслідок влучань по житловому будинку та навчальному закладу поранено четверо цивільних - двоє чоловіків віком 53 і 76 років та дві жінки 60 і 70 років.
Удар по Комишанах
Вдень у селищі Комишани окупанти здійснили атаку FPV-дроном по цивільній автівці, поранення отримали троє людей — літнє подружжя та жінка 56 років, які перебували в авто.
Наслідки ворожих атак
Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджено десятки приватних і багатоквартирних будинків, навчальний заклад, приміщення кафе та автотранспорт.
