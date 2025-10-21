Росіяни атакували FPV-дронами цивільні автівки на Харківщині та у Херсоні - троє поранених

Протягом 21 жовтня російські війська атакували FPV-дронами цивільні автівки на Харківщині та у Херсоні. Постраждало троє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію МВА.

Харківщина

"Кілька годин тому російські окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася дорогою Дергачі – Козача Лопань у напрямку села Лобанівка", - написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За попередньою інформацією, у результаті атаки постраждали двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка літнього віку, що перебували в автомобілі

Також дивіться: Ворог гатив по Харкову та трьох населених пунктах Харківщини: 9 постраждалих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Херсон

"До лікарні звернулась 63-річна постраждала, яка отримала травми під час обстрілу у Корабельному районі близько 12.00", - ідеться в повідомленні Херсонської МВА.

Під час атаки жінка перебувала в автомобілі. У неї - вибухова та черепно-мозкова травми й контузія.

Медики надають усю необхідну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни поранили сімох людей на Херсонщині. Пошкоджено будинки, заклад освіти й кафе. ФОТО