Окупанти атакували Херсон: спалахнула пожежа у 2 будівлях, також стало відомо про загиблу. ВIДЕО
Вночі російська армія знову атакувала Херсон. Під ворожим вогнем опинився Центральний район міста.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожої атаки
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в нежитловому приміщені, вогонь перекинувся на розташований поруч житловий будинок. Рятувальники ліквідували займання. Однак будівлі фактично вигоріли. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Пізніше Прокудін повідомив, що російська армія вбила ще одну жительку Херсона. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістала жінка. Її особу наразі встановлюють.
