Доба на Донеччині: поранено 2 людей, пошкоджені будинки та промислові об’єкти. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти завдали серії ударів по Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район

У Лимані зруйновано 3 будинки. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Райгородку — 4 приватні будинки і адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено 3 склади і 3 промислові об'єкти. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 196 людей, у тому числі 41 дитину.

