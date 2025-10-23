Сутки на Донетчине: ранены 2 человека, повреждены дома и промышленные объекты. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Краматорский район

В Лимане разрушены 3 дома. В Николаевке повреждена многоэтажка, в Райгородке - 4 частных дома и админздание. В Краматорске ранен человек. В Курицыно Новодонецкой громады повреждены 3 склада и 3 промышленных объекта. В Дружковке повреждено админздание и линия электропередач. В Константиновке ранен человек.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома. Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 196 человек, в том числе - 41 ребенок.

