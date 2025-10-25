600 0
Пограничники разгромили два танка, автомобиль, РЭБ и личный состав оккупантов. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" поразили технику оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов уничтожили:
- 2 вражеских танка
- автомобиль,
- антенну
- средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Также сбросами с беспилотников украинские бойцы ликвидировали личный состав захватчиков на открытой местности.
Видео результатов боевой работы Госпогранслужба обнародовала в официальном телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что пограничники ликвидировали 50 россиян, уничтожили пункт управления БпЛА, машины, грузовики, мотоциклы и орудие.
