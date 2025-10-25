РУС
Пограничники разгромили два танка, автомобиль, РЭБ и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" поразили технику оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов уничтожили:

  • 2 вражеских танка
  • автомобиль,
  • антенну
  • средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Также сбросами с беспилотников украинские бойцы ликвидировали личный состав захватчиков на открытой местности.

Видео результатов боевой работы Госпогранслужба обнародовала в официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что пограничники ликвидировали 50 россиян, уничтожили пункт управления БпЛА, машины, грузовики, мотоциклы и орудие.

