Бійці полку "Скеля" зачистили Торське на Донеччині: Знищено до сотні рашистів, є полонені. ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів Торське на Донеччині.

Про це воїни повідомили у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському - український прапор", - зазначили вони.

Як це відбувалося?

За словами воїнів, одночасно із зачисткою в Торському було висталено позицію блокування на дорозі в бік Лиману.

Група бійців протягом двох тижнів на позиції зупиняла просування російських окупантів.

У Торському працювали кілька штурмових груп. Першочерговою задачею було виявлення ворога та коригування засобів ураження. Лише потім - команда просуватися та зачищати.

