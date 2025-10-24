УКР
Бійці полку "Скеля" зачистили Торське на Донеччині: Знищено до сотні рашистів, є полонені. ВIДЕО

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів Торське на Донеччині.

Про це воїни повідомили у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському - український прапор", - зазначили вони.

Як це відбувалося?

За словами воїнів, одночасно із зачисткою в Торському було висталено позицію блокування на дорозі в бік Лиману.

Група бійців протягом двох тижнів на позиції зупиняла просування російських окупантів.

У Торському працювали кілька штурмових груп. Першочерговою задачею було виявлення ворога та коригування засобів ураження. Лише потім - команда просуватися та зачищати.  

Автор: 

Донецька область (9899) бойові дії (4793) Краматорський район (796) Торське (28) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (22)
Героям Слава!! Храни Вас Бог!!
24.10.2025 15:37 Відповісти
Значить, Зарічне теж має бути під контролем ЗСУ. Торське за Жеребцем, отже, тепер рідка русня добіжить до Лиману.
24.10.2025 15:44 Відповісти
У "Скелі" є бійці, які були засуджені і вирушили на фронт!
Там є відчайдухи...
24.10.2025 15:44 Відповісти
https://x.com/zloy_odessit/status/1981670822214332853?t=Um6fx_OnT4aeKRI1XhvdOA&s=19 @ (мова оригіналу):
"Российские оккупанты провалили высадку десанта на Карантинном острове Херсона, о котором громогласно заявляли не просто серые пропагандистские площадки РОВ, а ведущие ресурсы. Сальдо и вовсе расфантазировался тем, что Корабел находится под контролем РОВ.
По сути, потенциальные бравые десантники превратились в корм для раков ещё до того, как их лоханки смогли достигнуть острова. Думаю, подробности прозвучат позднее и в деталях.
Но российские оккупанты это маньяки и моральные уроды, которые угробив практически роту тюленей, решили отомстить за собственный провал и непосредственную ответственность припорошённого генерала Теплинского очередным актом массового, неизбирательного обстрела Херсона..."
24.10.2025 15:52 Відповісти
Класика жанру: натяк на рух перетворити у світовий рекорд.
У них це в крові, від малого до великого.
24.10.2025 15:55 Відповісти
Скеля дуже круті !

Героям Слава !

.
24.10.2025 15:55 Відповісти
Так це попри чи завдяки Зеленському?
24.10.2025 16:44 Відповісти
Попри !!
24.10.2025 16:54 Відповісти
 
 