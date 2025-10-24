Бійці полку "Скеля" зачистили Торське на Донеччині: Знищено до сотні рашистів, є полонені. ВIДЕО
Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів Торське на Донеччині.
Про це воїни повідомили у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському - український прапор", - зазначили вони.
Як це відбувалося?
За словами воїнів, одночасно із зачисткою в Торському було висталено позицію блокування на дорозі в бік Лиману.
Група бійців протягом двох тижнів на позиції зупиняла просування російських окупантів.
У Торському працювали кілька штурмових груп. Першочерговою задачею було виявлення ворога та коригування засобів ураження. Лише потім - команда просуватися та зачищати.
Там є відчайдухи...
"Российские оккупанты провалили высадку десанта на Карантинном острове Херсона, о котором громогласно заявляли не просто серые пропагандистские площадки РОВ, а ведущие ресурсы. Сальдо и вовсе расфантазировался тем, что Корабел находится под контролем РОВ.
По сути, потенциальные бравые десантники превратились в корм для раков ещё до того, как их лоханки смогли достигнуть острова. Думаю, подробности прозвучат позднее и в деталях.
Но российские оккупанты это маньяки и моральные уроды, которые угробив практически роту тюленей, решили отомстить за собственный провал и непосредственную ответственность припорошённого генерала Теплинского очередным актом массового, неизбирательного обстрела Херсона..."
У них це в крові, від малого до великого.
Героям Слава !
.