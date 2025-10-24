РУС
Новости Видео Боевые действия в районе Торского
Бойцы полка "Скала" зачистили Торское на Донетчине: уничтожено до сотни рашистов, есть пленные. ВИДЕО

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских оккупантов Торское в Донецкой области.

Об этом воины сообщили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожено до сотни россиян. Оккупанты затягивались в село с минимумом БК. Сидели по подвалам без воды и еды. Сейчас в Торском - украинский флаг", - отметили они.

Читайте: Волчанск разрушен, бои идут в подвалах, а враг продолжает непрерывные штурмы,- 57 ОМПБр

Как это происходило?

По словам воинов, одновременно с зачисткой в Торском была создана позиция блокирования на дороге в сторону Лимана.

Группа бойцов в течение двух недель на позиции останавливала продвижение российских оккупантов.

В Торском работали несколько штурмовых групп. Первоочередной задачей было выявление врага и корректировка средств поражения. Только потом - команда продвигаться и зачищать.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Донецкая область (11068) боевые действия (5033) Краматорский район (787) Торское (28) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (21)
Героям Слава!! Храни Вас Бог!!
24.10.2025 15:37 Ответить
Значить, Зарічне теж має бути під контролем ЗСУ. Торське за Жеребцем, отже, тепер рідка русня добіжить до Лиману.
24.10.2025 15:44 Ответить
У "Скелі" є бійці, які були засуджені і вирушили на фронт!
Там є відчайдухи...
24.10.2025 15:44 Ответить
https://x.com/zloy_odessit/status/1981670822214332853?t=Um6fx_OnT4aeKRI1XhvdOA&s=19 @ (мова оригіналу):
"Российские оккупанты провалили высадку десанта на Карантинном острове Херсона, о котором громогласно заявляли не просто серые пропагандистские площадки РОВ, а ведущие ресурсы. Сальдо и вовсе расфантазировался тем, что Корабел находится под контролем РОВ.
По сути, потенциальные бравые десантники превратились в корм для раков ещё до того, как их лоханки смогли достигнуть острова. Думаю, подробности прозвучат позднее и в деталях.
Но российские оккупанты это маньяки и моральные уроды, которые угробив практически роту тюленей, решили отомстить за собственный провал и непосредственную ответственность припорошённого генерала Теплинского очередным актом массового, неизбирательного обстрела Херсона..."
24.10.2025 15:52 Ответить
Класика жанру: натяк на рух перетворити у світовий рекорд.
У них це в крові, від малого до великого.
24.10.2025 15:55 Ответить
Скеля дуже круті !

Героям Слава !

24.10.2025 15:55 Ответить
 
 