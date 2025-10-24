Бойцы полка "Скала" зачистили Торское на Донетчине: уничтожено до сотни рашистов, есть пленные. ВИДЕО
Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских оккупантов Торское в Донецкой области.
Об этом воины сообщили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожено до сотни россиян. Оккупанты затягивались в село с минимумом БК. Сидели по подвалам без воды и еды. Сейчас в Торском - украинский флаг", - отметили они.
Как это происходило?
По словам воинов, одновременно с зачисткой в Торском была создана позиция блокирования на дороге в сторону Лимана.
Группа бойцов в течение двух недель на позиции останавливала продвижение российских оккупантов.
В Торском работали несколько штурмовых групп. Первоочередной задачей было выявление врага и корректировка средств поражения. Только потом - команда продвигаться и зачищать.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там є відчайдухи...
"Российские оккупанты провалили высадку десанта на Карантинном острове Херсона, о котором громогласно заявляли не просто серые пропагандистские площадки РОВ, а ведущие ресурсы. Сальдо и вовсе расфантазировался тем, что Корабел находится под контролем РОВ.
По сути, потенциальные бравые десантники превратились в корм для раков ещё до того, как их лоханки смогли достигнуть острова. Думаю, подробности прозвучат позднее и в деталях.
Но российские оккупанты это маньяки и моральные уроды, которые угробив практически роту тюленей, решили отомстить за собственный провал и непосредственную ответственность припорошённого генерала Теплинского очередным актом массового, неизбирательного обстрела Херсона..."
У них це в крові, від малого до великого.
Героям Слава !
.