Бойцы полка "Скала" зачистили Торское на Донетчине: уничтожено до сотни рашистов, есть пленные. ВИДЕО

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских оккупантов Торское в Донецкой области.

Об этом воины сообщили в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уничтожено до сотни россиян. Оккупанты затягивались в село с минимумом БК. Сидели по подвалам без воды и еды. Сейчас в Торском - украинский флаг", - отметили они.

Как это происходило?

По словам воинов, одновременно с зачисткой в Торском была создана позиция блокирования на дороге в сторону Лимана.

Группа бойцов в течение двух недель на позиции останавливала продвижение российских оккупантов.

В Торском работали несколько штурмовых групп. Первоочередной задачей было выявление врага и корректировка средств поражения. Только потом - команда продвигаться и зачищать.

