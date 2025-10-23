РУС
Волчанск разрушен, бои продолжаются в подвалах, а враг продолжает непрерывные штурмы, - 57-я ОМПБр

В Волчанске не осталось ни одного уцелевшего дома

За более чем 500 дней обороны Волчанска россияне потеряли здесь 15 тысяч только убитыми. Но враг активно продолжает штурмовые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила офицер отделения коммуникации 57 отдельной мотопехотной бригады Руслана Богдан.

Она отметила, что вражеские штурмы не прекращаются с мая 2024 года. Россияне используют типичную тактику - непрерывные атаки. Они штурмуют один раз, второй, третий, а когда "пехота дает им "прикурить", оккупанты отрабатывают авиацией и артиллерией, пытаясь уничтожать позиции на расстоянии.

"Города нет. Его центр уничтожен полностью, есть только несколько домов на окраинах, бои идут в центре. Город, в котором жило почти 50 тысяч человек, полностью разрушен, бои идут фактически за подвалы. За 500 дней обороны Волчанска у нас подтвержденных 15 тысяч именно уничтоженных россиян", - рассказала офицер отделения коммуникации 57-й отдельной мотопехотной бригады.

По словам Богдан, в первом эшелоне вражеской пехоты преимущественно служат бывшие заключенные. Им обещают полную амнистию и удаление всей криминальной истории за участие во взятии Волчанска.

"С одной стороны, им обещают амнистию, а с другой - прямо говорят о том, что если вы сейчас туда не пойдете, мы вас застрелим. Это неоднократно мы слышали от пленных. Соответственно, оттуда и кадры, как они переступают через тела своих собратьев, просто ходят по трупам", - отметила военная.

