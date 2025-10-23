Волчанск разрушен, бои продолжаются в подвалах, а враг продолжает непрерывные штурмы, - 57-я ОМПБр

За более чем 500 дней обороны Волчанска россияне потеряли здесь 15 тысяч только убитыми. Но враг активно продолжает штурмовые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила офицер отделения коммуникации 57 отдельной мотопехотной бригады Руслана Богдан.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Она отметила, что вражеские штурмы не прекращаются с мая 2024 года. Россияне используют типичную тактику - непрерывные атаки. Они штурмуют один раз, второй, третий, а когда "пехота дает им "прикурить", оккупанты отрабатывают авиацией и артиллерией, пытаясь уничтожать позиции на расстоянии.

"Города нет. Его центр уничтожен полностью, есть только несколько домов на окраинах, бои идут в центре. Город, в котором жило почти 50 тысяч человек, полностью разрушен, бои идут фактически за подвалы. За 500 дней обороны Волчанска у нас подтвержденных 15 тысяч именно уничтоженных россиян", - рассказала офицер отделения коммуникации 57-й отдельной мотопехотной бригады.

По словам Богдан, в первом эшелоне вражеской пехоты преимущественно служат бывшие заключенные. Им обещают полную амнистию и удаление всей криминальной истории за участие во взятии Волчанска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Купянске, Волчанске, Плавнях, вблизи Торецка и Белой Горы, - DeepState. КАРТЫ

"С одной стороны, им обещают амнистию, а с другой - прямо говорят о том, что если вы сейчас туда не пойдете, мы вас застрелим. Это неоднократно мы слышали от пленных. Соответственно, оттуда и кадры, как они переступают через тела своих собратьев, просто ходят по трупам", - отметила военная.