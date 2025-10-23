УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9639 відвідувачів онлайн
Новини Бої у Вовчанську
1 081 1

Вовчанськ зруйнований, бої тривають у підвалах, а ворог продовжує безперервні штурми,- 57 ОМПБр

У Вовчанську не залишилося жодного вцілілого будинку

За більш ніж 500 днів оборони Вовчанська росіяни втратили тут 15 тисяч лише убитими. Проте ворог активно продовжує штурмові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила офіцер відділення комунікації 57 окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вона зазначила  що ворожі штурми не припиняються з  травня 2024 року. Росіяни використовують типову тактику - безперервні атаки. Вони штурмують один раз, другий, третій, а коли "піхота дає їм тягла", окупанти відпрацьовують авіацією та артилерією, намагаючись знищувати позиції на відстані.

"Міста немає. Його центр знищений повністю, є тільки кілька будинків на околицях, бої точаться у центрі. Місто, в якому жило майже 50 тисяч людей, повністю зруйновано, бої точаться фактично за підвали. За 500 днів оборони Вовчанська у нас підтверджених 15 тисяч саме знищених росіян", - розповіла офіцер відділення комунікації 57 окремої мотопіхотної бригади.

За словами Богдан, у першому ешелоні ворожої піхоти переважно служать колишні ув’язнені. Їм обіцяють повну амністію та видалення всієї кримінальної історії за участь у взятті Вовчанська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся в Куп’янську, Вовчанську, Плавнях, поблизу Торецька та Білої Гори, - DeepState. КАРТИ

"З одного боку їм обіцяють амністію, а з іншого прямо кажуть про те, що якщо ви зараз туди не підете, ми вас застрелимо. Це неодноразово ми чули від полонених. Відповідно, звідти й кадри, як вони переступають через тіла своїх побратимів, просто ходять по трупах", - зазначила військова.

Автор: 

бойові дії (4788) 57 окрема мотопіхотна бригада (113) Вовчанськ (478) Харківська область (1793) Чугуївський район (242)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У орків немає побратимів, лише статеві партнери.
показати весь коментар
23.10.2025 14:15 Відповісти
 
 