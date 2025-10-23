Вовчанськ зруйнований, бої тривають у підвалах, а ворог продовжує безперервні штурми,- 57 ОМПБр

За більш ніж 500 днів оборони Вовчанська росіяни втратили тут 15 тисяч лише убитими. Проте ворог активно продовжує штурмові дії.

про це в ефірі телемарафону повідомила офіцер відділення комунікації 57 окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан.

Вона зазначила що ворожі штурми не припиняються з травня 2024 року. Росіяни використовують типову тактику - безперервні атаки. Вони штурмують один раз, другий, третій, а коли "піхота дає їм тягла", окупанти відпрацьовують авіацією та артилерією, намагаючись знищувати позиції на відстані.

"Міста немає. Його центр знищений повністю, є тільки кілька будинків на околицях, бої точаться у центрі. Місто, в якому жило майже 50 тисяч людей, повністю зруйновано, бої точаться фактично за підвали. За 500 днів оборони Вовчанська у нас підтверджених 15 тисяч саме знищених росіян", - розповіла офіцер відділення комунікації 57 окремої мотопіхотної бригади.

За словами Богдан, у першому ешелоні ворожої піхоти переважно служать колишні ув’язнені. Їм обіцяють повну амністію та видалення всієї кримінальної історії за участь у взятті Вовчанська.

"З одного боку їм обіцяють амністію, а з іншого прямо кажуть про те, що якщо ви зараз туди не підете, ми вас застрелимо. Це неодноразово ми чули від полонених. Відповідно, звідти й кадри, як вони переступають через тіла своїх побратимів, просто ходять по трупах", - зазначила військова.