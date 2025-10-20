УКР
Ворог просунувся в Куп’янську, Вовчанську, Плавнях, поблизу Торецька та Білої Гори, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Харківщини, Донеччини та Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Куп'янську, Вовчанську на Харківщині, Плавнях, (село Василівського району Запорізької області), поблизу Торецька ( місто Бахмутського району Донецької області) та Білої Гори (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення у Дачному (Дніпропетровська область)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: ЗСУ повернули під контроль частину сіл на межі з Дніпропетровщиною, - Зеленський

Оновлені карти

Куп'янськ карта
Куп'янськ

Вовчанськ карта
Вовчанськ 

Плавні карта
Плавні

Торецьк карта
Торецьк

Біла Гора карта
Біла Гора 

Дачне карта
Дачне 

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому. 

Запорізька область (4211) Донецька область (9863) Торецьк (555) Вовчанськ (477) Дніпропетровська область (4383) Харківська область (1773) Синельниківський район (305) Бахмутський район (652) Краматорський район (790) Василівський район (119) Куп’янський район (460) Чугуївський район (240) Плавні (3) Куп’янськ (924) Дачне (2) Біла Гора (4) DeepState (311)
В Куп'янську все дуже погано... Схоже, що кацапи перерізають логістику з лівим берегом Осколу. (((
20.10.2025 14:36 Відповісти
Просто цікаво скільки кацапів склалося за Куп'янськ, сотня тисяч?
20.10.2025 14:48 Відповісти
***** в Європу їде, треба мати з чим.
20.10.2025 14:43 Відповісти
За Покровськ сьогодні Стерненко розповідав
Критична ситуація у Покровськуhttps://www.youtube.com/watch?v=7KNmFhDE524&t=440s
20.10.2025 14:51 Відповісти
Згідно цієї карти , окупанти вже у центрі Куп'янська.
20.10.2025 14:54 Відповісти
І в центрі Покровська!
20.10.2025 14:58 Відповісти
А як майбутній наступ який представив Трампу наш геніальний Лідор всіх епох і часів на Курськ ?
20.10.2025 15:01 Відповісти
Феесбешний Вава , грушний Дрюша і Шурік з мосьввоку кують перемоги.Перемогли майже всіх проукраїнських офіцерів ЗСУ і тепер для всієї України наступають жнива ,за результатами більш ніж шестирічного правління закацаплений і феесбешних підарасів зеленського.
20.10.2025 15:20 Відповісти
 
 