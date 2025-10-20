Ворог просунувся в Куп’янську, Вовчанську, Плавнях, поблизу Торецька та Білої Гори, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Харківщини, Донеччини та Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Куп'янську, Вовчанську на Харківщині, Плавнях, (село Василівського району Запорізької області), поблизу Торецька ( місто Бахмутського району Донецької області) та Білої Гори (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення у Дачному (Дніпропетровська область)", - йдеться у повідомленні.

Оновлені карти



Куп'янськ



Вовчанськ



Плавні



Торецьк



Біла Гора



Дачне

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому.

