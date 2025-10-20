3 137 8
Ворог просунувся в Куп’янську, Вовчанську, Плавнях, поблизу Торецька та Білої Гори, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Харківщини, Донеччини та Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся в Куп'янську, Вовчанську на Харківщині, Плавнях, (село Василівського району Запорізької області), поблизу Торецька ( місто Бахмутського району Донецької області) та Білої Гори (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення у Дачному (Дніпропетровська область)", - йдеться у повідомленні.
Оновлені карти
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Критична ситуація у Покровськуhttps://www.youtube.com/watch?v=7KNmFhDE524&t=440s