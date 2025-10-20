ЗСУ повернули під контроль частину сіл на межі з Дніпропетровщиною, - Зеленський

Сили оборони України продовжують відбивати атаки ворога. На Новопавлівському напрямку вже повернуто під контроль чотири села.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua та "Главком" про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

"У Куп'янську ситуація стала кращою. Покровськ - складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає "руских", там тільки наші війська, і всі спроби проходу "руских" були ліквідовані", – зазначив Зеленський.

За словами президента, на Новопавлівському напрямку ситуація залишається складною. Російські окупанти тимчасово захопили вісім сіл на адміністративній межі з Дніпропетровською областю. Водночас українські сили відбили чотири з цих населених пунктів і продовжують вести бої за повернення контролю над рештою територій.

Крім того, президент повідомив, що на Сумському напрямку ситуація "трохи покращилася".

Бойові дії на Покровському напрямку

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

У місті Покровськ Донецької області фіксуються випадки інфільтрації ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Окупанти вдаються до розстрілу цивільного населення.

Захоплення сіл на Дніпропетровщині

За даними аналітичного ресурсу DeepState, російські війська здійснили просування в районі села Філія на Дніпропетровщині, а також поблизу Малинівки та Охотничого в Запорізькій області. Ці дії свідчать про активізацію наступальних операцій на Олександрівському напрямку (раніше відомому як Новопавлівський).

Попри локальні просування, стратегічна ситуація на фронті залишається складною. Російські війська намагаються перехопити ініціативу, але українські сили оборони активно протидіють наступу, утримуючи ключові позиції.

