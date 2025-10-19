УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
3 008 7

Ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування у Дніпропетровській та Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Філії ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), Малинівки (центр Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області) та в Охотничому (село у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Війська РФ просунулися поблизу Піщаного, Торського та Малинівки, - DeepState. КАРТИ

Філія карта
Філія 

Малинівка карта
Малинівка 

Охотниче карта
Охотниче

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що врог просунувся поблизу Новоіванівки, Торського та у Покровську.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Запорізька область (4207) Дніпропетровська область (4379) Синельниківський район (305) Пологівський район (183) Філія (3) Малинівка (13) Охотниче (2) DeepState (311)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не обращайте внимания(особенно кто там живет). По последним позитивным данным, 103 года уйдет на оккупацию всей Украины. В районе Чопа ликуют...
показати весь коментар
19.10.2025 13:33 Відповісти
Для палко бажаючих написати турбопатріотичний коментар, особливо тих, хто свою дупу примостив за межами України, пропоную екскурсію в Гуляйполе. Супроводжую особисто. Памперси та одноразове спіднє для ексурсантів безкоштовно.
показати весь коментар
19.10.2025 13:39 Відповісти
Памперси та одноразове спіднє для ексурсантів пропонуєш купляти на власні бойові?
Переб'ються ))
На превеликий жаль цивільних не можна "добровільно-примусово" возити на екскурсії в сіру зону.
А в прифронтових, де лише інколи прилітає, їм нецікаво, бо руїни вже по телевізору бачили.
Хоча, стоп!
А Констаха?
***************
Гей, дятли ухилянтські, хто хоче на екскурсію? Безкоштовно!
показати весь коментар
19.10.2025 13:48 Відповісти
Яке Гуляйполе, такі "патріоти" і у Львів не приїдуть, бо і туди залітаюсь "Шахеди".
показати весь коментар
19.10.2025 15:03 Відповісти
Вава з дрюшою і шуріком все продовжують гулятися в солдатики , дегенерали тупорилі , всі троє.
показати весь коментар
19.10.2025 15:47 Відповісти
Кацапня кожного дня займає чергові нові території, а ішак трубить про "успіхи" на фронті.
показати весь коментар
19.10.2025 19:32 Відповісти
 
 