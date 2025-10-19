3 008 7
Ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування у Дніпропетровській та Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Філії ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), Малинівки (центр Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області) та в Охотничому (село у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що врог просунувся поблизу Новоіванівки, Торського та у Покровську.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Переб'ються ))
На превеликий жаль цивільних не можна "добровільно-примусово" возити на екскурсії в сіру зону.
А в прифронтових, де лише інколи прилітає, їм нецікаво, бо руїни вже по телевізору бачили.
Хоча, стоп!
А Констаха?
***************
Гей, дятли ухилянтські, хто хоче на екскурсію? Безкоштовно!