Ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування у Дніпропетровській та Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Філії ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), Малинівки (центр Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області) та в Охотничому (село у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Війська РФ просунулися поблизу Піщаного, Торського та Малинівки, - DeepState. КАРТИ



Філія



Малинівка



Охотниче

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що врог просунувся поблизу Новоіванівки, Торського та у Покровську.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі