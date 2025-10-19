РУС
1 150 4

Враг продвинулся вблизи Филии, Малиновки и Охотничьего, - DeepState. КАРТИ

Войска РФ имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся поблизости Филии ( село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Малиновки (центр Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области) и в Охотничьем (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Пологовский район на Запорожье авиабомбами: два человека ранены, разрушены здания

Філія карта
Филия

Малинівка карта
Малиновка 

Охотниче карта
Охотничье

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и Покровска.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Запорожская область (3666) Днепропетровская область (4583) Синельниковский район (304) Пологовский район (183) Филия (2) Малиновка (13) Охотничье (2) DeepState (309)
Не обращайте внимания(особенно кто там живет). По последним позитивным данным, 103 года уйдет на оккупацию всей Украины. В районе Чопа ликуют...
19.10.2025 13:33 Ответить
Для палко бажаючих написати турбопатріотичний коментар, особливо тих, хто свою дупу примостив за межами України, пропоную екскурсію в Гуляйполе. Супроводжую особисто. Памперси та одноразове спіднє для ексурсантів безкоштовно.
19.10.2025 13:39 Ответить
Памперси та одноразове спіднє для ексурсантів пропонуєш купляти на власні бойові?
Переб'ються ))
На превеликий жаль цивільних не можна "добровільно-примусово" возити на екскурсії в сіру зону.
А в прифронтових, де лише інколи прилітає, їм нецікаво, бо руїни вже по телевізору бачили.
Хоча, стоп!
А Констаха?
***************
Гей, дятли ухилянтські, хто хоче на екскурсію? Безкоштовно!
19.10.2025 13:48 Ответить
 
 