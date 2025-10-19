Враг продвинулся вблизи Филии, Малиновки и Охотничьего, - DeepState. КАРТИ

Войска РФ имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся поблизости Филии ( село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Малиновки (центр Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области) и в Охотничьем (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и Покровска.

