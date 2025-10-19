Враг продвинулся вблизи Филии, Малиновки и Охотничьего, - DeepState. КАРТИ
Войска РФ имеют продвижение в Днепропетровской и Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся поблизости Филии ( село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Малиновки (центр Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области) и в Охотничьем (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся вблизи Новоивановки, Торского и Покровска.
Переб'ються ))
На превеликий жаль цивільних не можна "добровільно-примусово" возити на екскурсії в сіру зону.
А в прифронтових, де лише інколи прилітає, їм нецікаво, бо руїни вже по телевізору бачили.
Хоча, стоп!
А Констаха?
***************
Гей, дятли ухилянтські, хто хоче на екскурсію? Безкоштовно!