Війська РФ просунулися поблизу Піщаного, Торського та Малинівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають територіальні просування на території трьох областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного (селище у Куп'янському районі Харківської області), Торського (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Малинівки (село Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Піщане



Торське



Малинівка

