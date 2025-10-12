УКР
Війська РФ просунулися поблизу Піщаного, Торського та Малинівки, - DeepState. КАРТИ

Піщане карта

Війська РФ мають територіальні просування на території трьох областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного (селище у Куп'янському районі Харківської області), Торського (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Малинівки (село Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Піщане карта
Піщане 

Торське карта
Торське 

Малинівка карта
Малинівка 

Автор:

Автор: 

Запорізька область (4180) Донецька область (9802) Харківська область (1725) Краматорський район (772) Пологівський район (175) Куп’янський район (449) Торське (26) Малинівка (11) Піщане (3) DeepState (300)
А тим часом Зе , як завжди , у своїх відосиках
розповідає про те , як він гарно поговорив з Трампом про
Томагавки в майбутньому , поки сьогодні вся Украіна в руінах і крові !
Не можеш навести лад в краіні , - іди геть !!
12.10.2025 12:04 Відповісти
А Генштаб стабілізував фронт
12.10.2025 11:52 Відповісти
Бо не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса чи можуть бути тільки великими командирами, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких все більше. А на вулицях хапають непридатних.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
12.10.2025 12:18 Відповісти
Верховна Рада має оголосити мобілізацію молоді та жінок та закрити кордони! На слабкого Президента вже немає надії! Армія підтримає!
12.10.2025 12:39 Відповісти
Замість того, щоб відправити всіх цих силовиків, хворих людей хапають, тягнуть, лупцюють, звозять на ДВРЗ і влаштували там концтабір, і всіх визнають придатними, не дивлячись на стан здоров'я.
Хто сам прийшов, теж, не абсолютно всіх, але більшість навіть із тиском за 200, артрозом і т.д., визнають придатними! Он на фупі Прома з артрозом возять по частинам вже з січня! Гіпертоніка з тиском 240 павелв змушують бігати з перешкодами. Та у мене у дворі схопили хлопця, що важить 48 кг і з пороком серця, і на наступний день на полігоні! Туберкульозника схопили і вже вбили.
І зобов'язали самим з'явитись тільки обмежено придатних, не офіцерів, не силовиків - тільки обмежено придатних, із хворобами і які не тримали ніякої зброї. На них вся ставка чи що?
Нащо вони це роблять? Це диверсія або саботаж? Чи щоб силовиків не відправляти, так бояться, що вони не стануть захищати їх корупційний режим від свого ж народу - свого народу бояться більше ніж зовнішнього ворога всі ці міндичи з шаурмами?
12.10.2025 12:21 Відповісти
Ні, це не геноцид, просто зєльониє поліпшують нарід, хворих утилізують, а здорових мордатих силовиків тримають для охорони себе коханих, поки ще при владі
12.10.2025 12:30 Відповісти
Ну, це вже елемент фашизму, якщо так. І мета таких дій явно і не перемога, бо воїни з хворих людей частіше ніякі. Он все заставлено крутезними джипами, в кожному бики із ксівами. У мене в під'їзді воює 1 людина із всього під'їзду. І це не Печерськ і не Козин. А хворих людей хапають, он вище посилання, що коїться на ДВРЗ. Яка паркетна тварина вигадала таке знущання з людей?
12.10.2025 13:11 Відповісти
та вони біля Піщаного вже місяць туди сюди повзають
12.10.2025 12:38 Відповісти
Чому не пишуть про Малі Щербаки, відбиті у кацапів?
12.10.2025 13:09 Відповісти
 
 