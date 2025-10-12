1 481 11
Війська РФ просунулися поблизу Піщаного, Торського та Малинівки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають територіальні просування на території трьох областей України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного (селище у Куп'янському районі Харківської області), Торського (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Малинівки (село Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Amber
показати весь коментар12.10.2025 12:04 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #612867
показати весь коментар12.10.2025 11:52 Відповісти Посилання
+1 Пашка Шапка
показати весь коментар12.10.2025 12:18 Відповісти Посилання
