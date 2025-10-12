Войска РФ продвинулись вблизи Песчаного, Торского и Малиновки, - DeepState

Войска РФ имеют территориальные продвижения на территории трех областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного (поселок в Купянском районе Харьковской области), Торского (село в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области) и Малиновки (село Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей, - DeepState. КАРТЫ



Песчаное



Торское



Малиновка

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ