Войска РФ продвинулись вблизи Песчаного, Торского и Малиновки, - DeepState

Песчаное карта

Войска РФ имеют территориальные продвижения на территории трех областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного (поселок в Купянском районе Харьковской области), Торского (село в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области) и Малиновки (село Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей, - DeepState. КАРТЫ

Песчаное карта
Песчаное

Торское карта
Торское

Малиновка карта
Малиновка

Запорожская область (3641) Донецкая область (10972) Харьковская область (1704) Краматорский район (766) Пологовский район (175) Купянский район (450) Торское (25) Малиновка (11) Песчаное (4) DeepState (299)
+8
А тим часом Зе , як завжди , у своїх відосиках
розповідає про те , як він гарно поговорив з Трампом про
Томагавки в майбутньому , поки сьогодні вся Украіна в руінах і крові !
Не можеш навести лад в краіні , - іди геть !!
12.10.2025 12:04 Ответить
+4
А Генштаб стабілізував фронт
12.10.2025 11:52 Ответить
+2
Бо не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса чи можуть бути тільки великими командирами, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких все більше. А на вулицях хапають непридатних.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
12.10.2025 12:18 Ответить
Верховна Рада має оголосити мобілізацію молоді та жінок та закрити кордони! На слабкого Президента вже немає надії! Армія підтримає!
12.10.2025 12:39 Ответить
Воюєш ? А твоя дружина, мати і діти теж ?
12.10.2025 13:43 Ответить
Замість того, щоб відправити всіх цих силовиків, хворих людей хапають, тягнуть, лупцюють, звозять на ДВРЗ і влаштували там концтабір, і всіх визнають придатними, не дивлячись на стан здоров'я.
Хто сам прийшов, теж, не абсолютно всіх, але більшість навіть із тиском за 200, артрозом і т.д., визнають придатними! Он на фупі Прома з артрозом возять по частинам вже з січня! Гіпертоніка з тиском 240 павелв змушують бігати з перешкодами. Та у мене у дворі схопили хлопця, що важить 48 кг і з пороком серця, і на наступний день на полігоні! Туберкульозника схопили і вже вбили.
І зобов'язали самим з'явитись тільки обмежено придатних, не офіцерів, не силовиків - тільки обмежено придатних, із хворобами і які не тримали ніякої зброї. На них вся ставка чи що?
Нащо вони це роблять? Це диверсія або саботаж? Чи щоб силовиків не відправляти, так бояться, що вони не стануть захищати їх корупційний режим від свого ж народу - свого народу бояться більше ніж зовнішнього ворога всі ці міндичи з шаурмами?
12.10.2025 12:21 Ответить
Ні, це не геноцид, просто зєльониє поліпшують нарід, хворих утилізують, а здорових мордатих силовиків тримають для охорони себе коханих, поки ще при владі
12.10.2025 12:30 Ответить
Ну, це вже елемент фашизму, якщо так. І мета таких дій явно і не перемога, бо воїни з хворих людей частіше ніякі. Он все заставлено крутезними джипами, в кожному бики із ксівами. У мене в під'їзді воює 1 людина із всього під'їзду. І це не Печерськ і не Козин. А хворих людей хапають, он вище посилання, що коїться на ДВРЗ. Яка паркетна тварина вигадала таке знущання з людей?
12.10.2025 13:11 Ответить
Южаніна ще взимку пропонувала, щоб ті ж силовики повоювали хоча б по черзі - ніхто не чує, нічого не змінюється, петиція щодо їх залучення, яка рекордно швидко назбирала необхідні голоси, проігнорована президентом! Натомість іде знущання із хворих людей!
12.10.2025 13:59 Ответить
та вони біля Піщаного вже місяць туди сюди повзають
12.10.2025 12:38 Ответить
Чому не пишуть про Малі Щербаки, відбиті у кацапів?
12.10.2025 13:09 Ответить
 
 