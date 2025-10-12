Войска РФ продвинулись вблизи Песчаного, Торского и Малиновки, - DeepState
Войска РФ имеют территориальные продвижения на территории трех областей Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного (поселок в Купянском районе Харьковской области), Торского (село в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области) и Малиновки (село Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Amber
показать весь комментарий12.10.2025 12:04 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий12.10.2025 11:52 Ответить Ссылка
+2 Пашка Шапка
показать весь комментарий12.10.2025 12:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розповідає про те , як він гарно поговорив з Трампом про
Томагавки в майбутньому , поки сьогодні вся Украіна в руінах і крові !
Не можеш навести лад в краіні , - іди геть !!
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Хто сам прийшов, теж, не абсолютно всіх, але більшість навіть із тиском за 200, артрозом і т.д., визнають придатними! Он на фупі Прома з артрозом возять по частинам вже з січня! Гіпертоніка з тиском 240 павелв змушують бігати з перешкодами. Та у мене у дворі схопили хлопця, що важить 48 кг і з пороком серця, і на наступний день на полігоні! Туберкульозника схопили і вже вбили.
І зобов'язали самим з'явитись тільки обмежено придатних, не офіцерів, не силовиків - тільки обмежено придатних, із хворобами і які не тримали ніякої зброї. На них вся ставка чи що?
Нащо вони це роблять? Це диверсія або саботаж? Чи щоб силовиків не відправляти, так бояться, що вони не стануть захищати їх корупційний режим від свого ж народу - свого народу бояться більше ніж зовнішнього ворога всі ці міндичи з шаурмами?