РУС
Новости Обновленные карты DeepState
1 049 3

Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей, - DeepState

Российские войска достигли частичного продвижения в Пологовском, Краматорском и Покровском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Полтавке (Пологовский район, Запорожская область), Никоноровке (Краматорский район, Донецкая область) и Котлино (Покровский район, Донецкая область). Уточнена линия соприкосновения вблизи Выемки (Бахмутский район, Донецкая область).

DeepState
DeepState
DeepState
DeepState

Автор: 

Коли ж ці кончені кацапи всі скопом
просунуться до пекла ?😡
показать весь комментарий
11.10.2025 14:02 Ответить
Щодня окупанти просовуються. Щодня знищують енергетику України. А де Зеля обіцяні удари по моцкві і по рашистським ТЕС? ******** і лох ти Зеля
показать весь комментарий
11.10.2025 14:40 Ответить
Бо не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса чи можуть бути тільки великими командирами, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких все більше. А на вулицях хапають непридатних.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
показать весь комментарий
11.10.2025 14:44 Ответить
 
 