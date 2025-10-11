Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей, - DeepState
Российские войска достигли частичного продвижения в Пологовском, Краматорском и Покровском районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Полтавке (Пологовский район, Запорожская область), Никоноровке (Краматорский район, Донецкая область) и Котлино (Покровский район, Донецкая область). Уточнена линия соприкосновения вблизи Выемки (Бахмутский район, Донецкая область).
просунуться до пекла ?😡
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep