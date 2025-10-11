Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Російські війська досягли часткового просування в Пологівському, Краматорському та Покровському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Краматорський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки (Бахмутський район, Донецька область).
просунуться до пекла ?😡