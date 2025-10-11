УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7447 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
520 1

Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Російські війська досягли часткового просування в Пологівському, Краматорському та Покровському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Краматорський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки (Бахмутський район, Донецька область).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області, - DeepState. МАПИ

DeepState
DeepState
DeepState
DeepState

Автор: 

Запорізька область (4176) Донецька область (9789) Бахмутський район (644) Краматорський район (769) Покровський район (1080) Пологівський район (174) Виїмка (2) Никонорівка (1) Котлине (20) Полтавка (4) DeepState (299)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли ж ці кончені кацапи всі скопом
просунуться до пекла ?😡
показати весь коментар
11.10.2025 14:02 Відповісти
 
 