Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області, - DeepState. МАПИ
Просування ворога зафіксовані на Донеччині, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Михайлівки (Покровський район, Донецька область), Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область) та Полтавки (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.
Підлога Маккартні
Max Shela
Aleksey Karpenko #603220
Ярослав Рябченко
