Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області, - DeepState. МАПИ

Просування ворога зафіксовані на Донеччині, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Михайлівки (Покровський район, Донецька область), Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область) та Полтавки (Пологівський район, Запорізька область)", - йдеться в повідомленні.

карти DeepState
карти DeepState
карти DeepState

Сортувати:
Все згідно оманського плану
10.10.2025 10:30 Відповісти
235 штурмов и захватили 4,4 кв км , странно как то
10.10.2025 10:36 Відповісти
Ворог наплював на заяви нашої "влади" про успіхи на Сумщині і таки взяв, і просунувся на Сумщині.
10.10.2025 10:39 Відповісти
це план сирського, взяти побільше ворога в оточення
10.10.2025 10:58 Відповісти
 
 