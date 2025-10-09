УКР
Окупанти просунулися біля 4 населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська змогли просунутися на певних ділянках у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Виїмки, Новоселівки, Полтавки та у Січневому", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, що Виїмка – це селище Донецької області, Новоселівка і Січневе – у Дніпропетровській області, Полтавка – у Запорізькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки на Сумщині та біля 5 населених пунктів у Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ

Deep State - росіяни просунулися на східному фронті
Фото: DeepState
Запорізька область (4166) Донецька область (9771) Дніпропетровська область (4337) Новоселівка (2) Січневе (7) Виїмка (2) Полтавка (2) DeepState (295)
Через шо й путлєр не йде до рук - нагуя мені мир - коли ми сунемся - пуйло
показати весь коментар
09.10.2025 15:53 Відповісти
Зеля здає. А мусорів і мусорів пенсіонерів не посилає на передову, щоб прикривали його дупу.
показати весь коментар
09.10.2025 15:59 Відповісти
Ось для чого була потрібна зміна вищого військового керівництва в лютому 2024 року тоді Авдієвка була наша ,з того часу ворог безперервно атакує просуваєтся повільно з великими втратами ,але просуваєтся. Причини зрив мобілізації ,неефективність воєного керівництва ,корупція на крові,брехня у доповідях ,відсутність стратегії і планування.
показати весь коментар
09.10.2025 16:00 Відповісти
 
 