Окупанти просунулися біля 4 населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ
Російські війська змогли просунутися на певних ділянках у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Виїмки, Новоселівки, Полтавки та у Січневому", - зазначено в повідомленні.
Відзначимо, що Виїмка – це селище Донецької області, Новоселівка і Січневе – у Дніпропетровській області, Полтавка – у Запорізькій області.
