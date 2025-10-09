РУС
Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState

Российские войска смогли продвинуться на определенных участках в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Выемки, Новоселовки, Полтавки и в Сичневом", - указано в сообщении.

Отметим, что Выемка - это поселок Донецкой области, Новоселовка и Сичневое - в Днепропетровской области, Полтавка - в Запорожской области.

Deep State – россияне продвинулись на восточном фронте
Фото: DeepState
Через шо й путлєр не йде до рук - нагуя мені мир - коли ми сунемся - пуйло
09.10.2025 15:53 Ответить
Зеля здає. А мусорів і мусорів пенсіонерів не посилає на передову, щоб прикривали його дупу.
09.10.2025 15:59 Ответить
Ось для чого була потрібна зміна вищого військового керівництва в лютому 2024 року тоді Авдієвка була наша ,з того часу ворог безперервно атакує просуваєтся повільно з великими втратами ,але просуваєтся. Причини зрив мобілізації ,неефективність воєного керівництва ,корупція на крові,брехня у доповідях ,відсутність стратегії і планування.
09.10.2025 16:00 Ответить
 
 