Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState
Российские войска смогли продвинуться на определенных участках в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Выемки, Новоселовки, Полтавки и в Сичневом", - указано в сообщении.
Отметим, что Выемка - это поселок Донецкой области, Новоселовка и Сичневое - в Днепропетровской области, Полтавка - в Запорожской области.
