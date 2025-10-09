Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState

Российские войска смогли продвинуться на определенных участках в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Выемки, Новоселовки, Полтавки и в Сичневом", - указано в сообщении.

Отметим, что Выемка - это поселок Донецкой области, Новоселовка и Сичневое - в Днепропетровской области, Полтавка - в Запорожской области.

Фото: DeepState

