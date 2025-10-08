Враг продвинулся вблизи Новониколаевки в Сумской области и около 5 населенных пунктов в Запорожской области, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение возле Новониколаевки в Сумской области и вблизи ряда населенных пунктов на территории Запорожской области.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новониколаевки (село Сумского района Сумской области), Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Охотничьего (село Пологовского района Запорожской области), Малиновки (село Пологовского района Запорожской области), Вишневого (село Пологовского района Запорожской области) и в Полтавке (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
