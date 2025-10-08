РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8953 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
2 617 6

Враг продвинулся вблизи Новониколаевки в Сумской области и около 5 населенных пунктов в Запорожской области, - DeepState

Продвижение врага возле Новониколаевки

Войска РФ имеют продвижение возле Новониколаевки в Сумской области и вблизи ряда населенных пунктов на территории Запорожской области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новониколаевки (село Сумского района Сумской области), Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Охотничьего (село Пологовского района Запорожской области), Малиновки (село Пологовского района Запорожской области), Вишневого (село Пологовского района Запорожской области) и в Полтавке (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы Обороны зачистили Сосновку, Новоселовку, Январское и Хорошее на Днепропетровщине. Враг продвинулся вблизи Сосновки, - DeepState. КАРТЫ

Новониколаевка карта
Новониколаевка

Новоивановка
Новоивановка

Охотничье карта
Охотничье

Малиновка карта
Малиновка

Вишневое и Полтавка
Вишневое и Полтавка

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Сумская область (3751) Запорожская область (3620) Пологовский район (169) Сумский район (424) Малиновка (10) Охотничье (1) Полтавка (1) Новониколаевка (1) Новоивановка (19) Вишневое (1) DeepState (293)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цих тарганів можна випалити тільки суцільним напалмом.
показать весь комментарий
08.10.2025 06:36 Ответить
Геть верховного ішака! Обкурене чмо мовчить. То ж, як "врятувала" курська авантюра сумщину від обстрілів і скільки "обміняв" територій? А, чмо безтолкове!
показать весь комментарий
08.10.2025 07:16 Ответить
10 кв. км біля Новомиколаївки, зепоц відштовхнув?
показать весь комментарий
08.10.2025 07:21 Ответить
 
 