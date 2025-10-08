Enemy has advanced near Novomykolaivka in Sumy Oblast and near five settlements in Zaporizhzhia Oblast, - DeepState. MAP
Russian troops are advancing near Novomykolaivka in Sumy region and near a number of settlements in Zaporizhzhia region.
This was reported by analysts of the DeepState monitoring project, Censor.NET informs.
"The map has been updated. The enemy has advanced near Novomykolaivka (a village in Sumy district, Sumy region), Novoivanivka (a village in the Huliaipillia urban community of Polohiv district, Zaporizhzhia region), Okhotnyche (a village in Polohiv district, Zaporizhzhia region), Malynivka (a village in Polohiv district, Zaporizhzhia region), Vyshneve (a village in Polohiv district, Zaporizhzhia region) and Poltavka (a village in Polohiv district, Zaporizhzhia region)," the statement said.
