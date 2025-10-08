Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки на Сумщині та біля 5 населених пунктів у Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля Новомиколаївки на Сумщині та поблизу низки населених пунктів на території Запорізької області.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки (село Сумського району Сумської області), Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Охотничого ( село Пологівського району Запорізької області), Малинівки ( село Пологівського району Запорізької області), Вишневого ( село Пологівського району Запорізької області) та у Полтавці ( село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Новомиколаївка



Новоіванівка



Охотниче



Малинівка



Вишневе та Полтавка

