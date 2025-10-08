Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки на Сумщині та біля 5 населених пунктів у Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування біля Новомиколаївки на Сумщині та поблизу низки населених пунктів на території Запорізької області.
Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки (село Сумського району Сумської області), Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Охотничого ( село Пологівського району Запорізької області), Малинівки ( село Пологівського району Запорізької області), Вишневого ( село Пологівського району Запорізької області) та у Полтавці ( село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Iryna LIV #303361
показати весь коментар08.10.2025 06:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Олексій Гедз #501597
показати весь коментар08.10.2025 07:16 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
✘
✘
Ben Dodson
показати весь коментар08.10.2025 07:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль