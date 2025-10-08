УКР
Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки на Сумщині та біля 5 населених пунктів у Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ

Просування ворога біля Новомиколаївки

Війська РФ мають просування біля Новомиколаївки на Сумщині та поблизу низки населених пунктів на території Запорізької області.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новомиколаївки (село Сумського району Сумської області), Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), Охотничого ( село Пологівського району Запорізької області), Малинівки ( село Пологівського району Запорізької області), Вишневого ( село Пологівського району Запорізької області) та у Полтавці ( село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили Оборони зачистили Соснівку, Новоселівку, Січневе та Хороше на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Соснівки, - DeepState. КАРТИ

Новомиколаївка карта
Новомиколаївка 

Новоіванівка
Новоіванівка

Охотниче карта
Охотниче

Малинівка карта
Малинівка

Вишневе та Полтавка
Вишневе та Полтавка

Сумська область (4316) Запорізька область (4160) Пологівський район (169) Сумський район (432) Малинівка (10) Охотниче (1) Полтавка (1) Новомиколаївка (1) Новоіванівка (19) Вишневе (1) DeepState (294)
Цих тарганів можна випалити тільки суцільним напалмом.
показати весь коментар
08.10.2025 06:36 Відповісти
Геть верховного ішака! Обкурене чмо мовчить. То ж, як "врятувала" курська авантюра сумщину від обстрілів і скільки "обміняв" територій? А, чмо безтолкове!
показати весь коментар
08.10.2025 07:16 Відповісти
10 кв. км біля Новомиколаївки, зепоц відштовхнув?
показати весь коментар
08.10.2025 07:21 Відповісти
 
 