Враг продвинулся в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState. КАРТЫ

Где продвинулся враг

Продвижение врага зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Михайловки (Покровский район, Донецкая область), Березового (Синельниковский район, Днепропетровская область) и Полтавки (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов в Донецкой области, Запорожье и Днепропетровской области, - DeepState. КАРТЫ

карты DeepState
карты DeepState
карты DeepState

Запорожская область (3626) Донецкая область (10955) Днепропетровская область (4548) Синельниковский район (290) Покровский район (1064) Пологовский район (172) Березовое (10) Михайловка (1) Полтавка (4) DeepState (296)
Все згідно оманського плану
10.10.2025 10:30 Ответить
235 штурмов и захватили 4,4 кв км , странно как то
10.10.2025 10:36 Ответить
Ворог наплював на заяви нашої "влади" про успіхи на Сумщині і таки взяв, і просунувся на Сумщині.
10.10.2025 10:39 Ответить
це план сирського, взяти побільше ворога в оточення
10.10.2025 10:58 Ответить
 
 