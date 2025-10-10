Враг продвинулся в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState. КАРТЫ
Продвижение врага зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Михайловки (Покровский район, Донецкая область), Березового (Синельниковский район, Днепропетровская область) и Полтавки (Пологовский район, Запорожская область)", - говорится в сообщении.
Підлога Маккартні
Max Shela
Aleksey Karpenko #603220
Ярослав Рябченко
