РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11288 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Новопавловском направлении Уничтожение оккупантов на Сумском направлении Ситуация на Покровском направлении
878 7

ВСУ вернули под контроль часть сел на границе с Днепропетровской областью, - Зеленский

сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают отбивать атаки врага. На Новопавловском направлении уже возвращены под контроль четыре села.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua и "Главком" об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В Купянске ситуация стала лучше. Покровск - сложная ситуация, но много делается, чтобы уничтожать оккупанта. В окрестностях Лимана - кто-то распространял дезинформацию постоянно - но там нет русских, там только наши войска, и все попытки прохода русских были ликвидированы", - отметил Зеленский.

По словам президента, на Новопавловском направлении ситуация остается сложной. Российские оккупанты временно захватили восемь сел на административной границе с Днепропетровской областью. В то же время украинские силы отбили четыре из этих населенных пунктов и продолжают вести бои за возвращение контроля над остальными территориями.

Кроме того, президент сообщил, что на Сумском направлении ситуация "немного улучшилась".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты строят фортификации в Серебрянском лесу и готовятся штурмовать Ямполь, - 11 армейский корпус

Боевые действия на Покровском направлении

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филия, Проминь, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

В городе Покровск Донецкой области фиксируются случаи инфильтрации вражеских диверсионно-разведывательных групп. Оккупанты прибегают к расстрелу гражданского населения.

Захват сел на Днепропетровщине

По данным аналитического ресурса DeepState, российские войска осуществили продвижение в районе села Филия на Днепропетровщине, а также вблизи Малиновки и Охотничьего в Запорожской области. Эти действия свидетельствуют об активизации наступательных операций на Александровском направлении (ранее известном как Новопавловское).

Несмотря на локальные продвижения, стратегическая ситуация на фронте остается сложной. Российские войска пытаются перехватить инициативу, но украинские силы обороны активно противодействуют наступлению, удерживая ключевые позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся вблизи Филии, Малиновки и в Охотничьем, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Зеленский Владимир (22321) Донецкая область (11033) боевые действия (5022) Покровск (820) Днепропетровская область (4587) Харьковская область (1744) Покровский район (1098) Купянский район (461) Купянск (798)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цi села не на межi, вони В Днiпропетровськiй областi
показать весь комментарий
20.10.2025 11:33 Ответить
Схоже, що блазень живе в якомусь паралельному світі і дупля не відбиває, що насправді відбувається на фронті. Навіть Трамп на зустрічі викинув брехливі карти від Генштабу, які блазень йому показував.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:36 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 11:43 Ответить
Які назви сел, так можна сказати на словах і що 24 села, конкретно!
показать весь комментарий
20.10.2025 11:53 Ответить
Як відбивають якийсь хутір на три хати, то в зеленої шмарклі переможних воплів з кожного утюга, а коли втрачають території, то тиша. Навіть у совку під час ДСВ по радіо Левітан говорив про все - й втрачене й звільнене. Це не претензії до ЗСУ, а до зеленої плісняви.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:00 Ответить
це із серії:

- Ми наблизились до можливого закінчення війни
- Ми не програємо у цій війні, а путін не перемагає. Його армія зараз у слабкому становищі
- У жовтні плануємо виробляти 7 ракет фламінго щодня

Правда, одночасно є новини: "вперше каб на Полтавщині", "ворог просочується в Покровськ та Куп'янськ" та "ворог накопичив 50+ ракет для нового масованого удару". Але пересічному глядачу марафону цікавіше, коли там вже буде нова потужність по телевізору
показать весь комментарий
20.10.2025 12:12 Ответить
У Зельоних звично все відбувається тільки на "межі Дніпропетровщини", але аж ніяк не на території області. Бо лохам потрібно ще якось втюрити наступний термін Непереможного і Незамінного Потужніста.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:19 Ответить
 
 