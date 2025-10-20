ВСУ вернули под контроль часть сел на границе с Днепропетровской областью, - Зеленский

Силы обороны Украины продолжают отбивать атаки врага. На Новопавловском направлении уже возвращены под контроль четыре села.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua и "Главком" об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В Купянске ситуация стала лучше. Покровск - сложная ситуация, но много делается, чтобы уничтожать оккупанта. В окрестностях Лимана - кто-то распространял дезинформацию постоянно - но там нет русских, там только наши войска, и все попытки прохода русских были ликвидированы", - отметил Зеленский.

По словам президента, на Новопавловском направлении ситуация остается сложной. Российские оккупанты временно захватили восемь сел на административной границе с Днепропетровской областью. В то же время украинские силы отбили четыре из этих населенных пунктов и продолжают вести бои за возвращение контроля над остальными территориями.

Кроме того, президент сообщил, что на Сумском направлении ситуация "немного улучшилась".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты строят фортификации в Серебрянском лесу и готовятся штурмовать Ямполь, - 11 армейский корпус

Боевые действия на Покровском направлении

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филия, Проминь, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

В городе Покровск Донецкой области фиксируются случаи инфильтрации вражеских диверсионно-разведывательных групп. Оккупанты прибегают к расстрелу гражданского населения.

Захват сел на Днепропетровщине

По данным аналитического ресурса DeepState, российские войска осуществили продвижение в районе села Филия на Днепропетровщине, а также вблизи Малиновки и Охотничьего в Запорожской области. Эти действия свидетельствуют об активизации наступательных операций на Александровском направлении (ранее известном как Новопавловское).

Несмотря на локальные продвижения, стратегическая ситуация на фронте остается сложной. Российские войска пытаются перехватить инициативу, но украинские силы обороны активно противодействуют наступлению, удерживая ключевые позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся вблизи Филии, Малиновки и в Охотничьем, - DeepState. КАРТЫ