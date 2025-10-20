РУС
Новости Бои на востоке Украины Бом на Купянском направлении
210 0

За сутки на фронте 168 боестолкновений. Враг усилил давление на востоке Украины, - Генштаб

уничтожение воздушной цели

За прошедшие сутки российские захватчики увеличили давление на Южно-Слобожанском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском, Александровском и Константиновском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, четырьмя ракетами, и 74 авиационных ударов, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 894 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5482 дроны-камикадзе.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес:

  • двух авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб;
  • совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на утро 20 октября

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.

Боевые действия на утро 20 октября

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.

Боевые действия на утро 20 октября

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.

Боевые действия на утро 20 октября

На Славянском направлении, в районах Серебрянки и Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.

Боевые действия на утро 20 октября

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки.

Боевые действия на утро 20 октября

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филия, Проминь, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

Боевые действия на утро 20 октября

На Александровском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Александроград, Вишневое, Вербово, Сичневое, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка и Новониколаевка.

Боевые действия на утро 20 октября

На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.

Боевые действия на утро 20 октября

На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.

Боевые действия на утро 20 октября

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Боевые действия на утро 20 октября

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА и четыре артиллерийских средства противника.

Генштаб ВС (7115) Донецкая область (11033) Торецк (546) Бахмутский район (646) Краматорский район (776) Ямполь (25)
