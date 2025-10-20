За сутки на фронте 168 боестолкновений. Враг усилил давление на востоке Украины, - Генштаб
За прошедшие сутки российские захватчики увеличили давление на Южно-Слобожанском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском, Александровском и Константиновском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, четырьмя ракетами, и 74 авиационных ударов, сбросив 165 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 894 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5482 дроны-камикадзе.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес:
- двух авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб;
- совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое, Каменка и в направлении Двуречанского и Бологовки.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.
На Славянском направлении, в районах Серебрянки и Ямполя, противник дважды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Покровск, Удачное, Филия, Проминь, Лысовка, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.
На Александровском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Александроград, Вишневое, Вербово, Сичневое, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка и Новониколаевка.
На Гуляйпольском направлении враг совершил три неудачные атаки в районе Малиновки.
На Ореховском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА и четыре артиллерийских средства противника.
