Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 131 070 человек (+870 за сутки), 11 270 танков, 33 879 артсистем, 23 399 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 131 070 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1131070 (+890) человек
- танков - 11270 (+2) ед
- боевых бронированных машин - 23399 (+0) ед
- артиллерийских систем - 33879 (+45) ед
- РСЗО - 1524 (+0) ед
- средства ПВО - 1229 (+1) ед
- самолетов - 428 (+0) ед
- вертолетов - 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 72365 (+398)
- крылатые ракеты - 3864 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 64892 (+94)
- специальная техника - 3980 (+0)
142! одиниці знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня 2, арта та ППО файно, логістика норм.
БПЛА перевалили за 72 000! Загальна результативність ППО перебільшила 77 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 131 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.