Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 131 070 человек (+870 за сутки), 11 270 танков, 33 879 артсистем, 23 399 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 131 070 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1131070 (+890) человек

танков - 11270 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23399 (+0) ед

артиллерийских систем - 33879 (+45) ед

РСЗО - 1524 (+0) ед

средства ПВО - 1229 (+1) ед

самолетов - 428 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 72365 (+398)

крылатые ракеты - 3864 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 64892 (+94)

специальная техника - 3980 (+0)

