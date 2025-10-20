Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 131 070 осіб (+870 за добу), 11 270 танків, 33 879 артсистем, 23 399 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 131 070 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1131070 (+890) осіб
- танків – 11270 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23399 (+0) од
- артилерійських систем – 33879 (+45) од
- РСЗВ – 1524 (+0) од
- засоби ППО – 1229 (+1) од
- літаків – 428 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72365 (+398)
- крилаті ракети – 3864 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64892 (+94)
- спеціальна техніка – 3980 (+0)
142! одиниці знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня 2, арта та ППО файно, логістика норм.
БПЛА перевалили за 72 000! Загальна результативність ППО перебільшила 77 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 131 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.