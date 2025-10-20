Ситуація на сході України змінилася - ЗСУ стримують РФ, - The Economist

На сході України ситуація за останні місяці суттєво змінилася: російські війська просунулися ближче й посилили руйнування цивільної інфраструктури. Водночас місто Костянтинівка наразі не перебуває під реальною загрозою захоплення.

Російське просування призвело до того, що сусідня Дружківка зазнає інтенсивніших обстрілів. У місті з 6 жовтня діє 20-годинна комендантська година, а основну дорогу до Ізюма довелося закрити через загрозу атак дронів, перенаправивши транспорт на об’їзди.

Попри тактичні успіхи, видання зазначає, що російська армія зіштовхнулася з серйозними проблемами. У серпні їм вдалося прорвати оборону ЗСУ поблизу Добропілля та просунутися на понад 13 км, однак українські сили швидко стабілізували ситуацію, зупинивши наступ. Тепер, за даними українських військових, окупанти самі опинилися в оточенні.

Втрати росіян перевірити неможливо, але вони великі

Підполковник Нацгвардії з бригади "Азов" Арсен "Лемко" Димитрік повідомив, що з серпня росіяни втратили до 10 тисяч бійців у цій битві, хоча цю цифру перевірити неможливо. Він також розповів про втрати ворога: за останній тиждень знищено близько 50 танків і бронемашин, а чисельність російських підрозділів у районі скоротилася з кількох сотень до менш ніж сотні військових. За його словами, противник у нинішніх умовах довго не протримається.

Димитрік наголосив, що успіх став можливим завдяки "добре скоординованим діям десятків підрозділів", тоді як у попередніх кампаніях саме відсутність координації вважали однією з причин втрат.

The Economist додає, що на тлі затяжних боїв на фронті певні зрушення спостерігаються й на дипломатичному напрямку.

