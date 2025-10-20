УКР
Новини Допомога Україні від Швеції
883 12

Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру

Швеція закликала готуватися до війни Міністр оборони Швеції Пол Йонсон звернувся до європейських країн із закликом перейти в "режим війни" заради захисту миру та безпеки на континенті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він наголосив, що Європа має змінити мислення та бути готовою до нових викликів, пише RND.

За його словами, лише підготовка та рішучість можуть забезпечити стабільність.

"Ми маємо бути готовими до можливої війни – як морально, так і у військовому відношенні", – заявив шведський міністр.

Він підкреслив, що Швеція залишається однією з країн, де підтримка України є дуже високою – понад 90% населення виступає за військову допомогу та посилення оборони.

Йонсон також зауважив, що країни ЄС мають діяти разом, щоб стримувати ворога і гарантувати безпеку всього регіону.

"Світ – це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня", – додав він.

Швеція - одна з країн, яка підтримує постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. За словами Пола Йонсона, така зброя може значно посилити далекобійний потенціал Києва.

"Позиція Швеції дуже проста. Відповідно до міжнародного права, Україна має повне право захищати себе як на своїй території, так і за її межами. Росія – агресор у цій війні, це – очевидно і беззаперечно", - сказав міністр.

Також він заявляв, що його країна хоче надати Україні літаки-розвідники, а згодом зосередитись на винищувачах Gripen. За словами Йонсона, наразі триває діалог, зокрема між Скандинавськими і Балтійськими країнами, щодо розподілу фінансового навантаження у питанні підтримки України.

Топ коментарі
+9

Щоб хоч знали, як Йонсон виглядає. А то заглавне фото трампа до потоку гівноновин вже заїбало.
показати весь коментар
20.10.2025 00:40 Відповісти
+5
Якісь ті Шведи не правильні - не хочуть брати приклад із Зеленського - по-заглядати ***** в очі і готуватись до шашликів.
показати весь коментар
20.10.2025 00:40 Відповісти
+3
Хоч одна країна в Європі правильно каже що заради миру потрібно перейти в режим війни. В нас же і Зеленський і Європа і Тампон навпаки закликають перейти в режим миру, не дивлячись що рашистська чума вже повзе Україною і Європою.
показати весь коментар
20.10.2025 00:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
"світ - це не дар.." - ЦЕНЗОР що за "пекельні борошна" з перекладом? ну вочевидь "мир", а не "світ"
показати весь коментар
20.10.2025 00:44 Відповісти
Можливо це і правильний перевод з кацапського. Бо в кацапському словнику не має слово мир. А є слово світ. Коли ***** всім і Тампону і Європі розказує що хоче міру, то це означає що він хоче захопити весь світ. Тобто, дайте ***** весь світ і він зупиниться
показати весь коментар
20.10.2025 00:52 Відповісти
Праснісь- праснісь Європушка блізка уж с рашкой жопушка .
показати весь коментар
20.10.2025 00:44 Відповісти
Европа в режим войны? Не смешите мои тапочки. Там муравей пукнет и Европа капитулирует а то воевать с рашей
показати весь коментар
20.10.2025 00:50 Відповісти
Для початку хоча б кордон з лопатоїдами закрийте на×ер.
показати весь коментар
20.10.2025 00:56 Відповісти
Цензор, чому ви перекладаєте з кацапської на українську? Якби перекладали з англійської на українську, ви б ніколи не писали слово «світ». Там потрібно було написати замість «Світ - це не дар» - «Мир -це не дар».
показати весь коментар
20.10.2025 00:56 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 01:26 Відповісти
 
 