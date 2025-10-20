Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру

Швеція закликала готуватися до війни Міністр оборони Швеції Пол Йонсон звернувся до європейських країн із закликом перейти в "режим війни" заради захисту миру та безпеки на континенті.

він наголосив, що Європа має змінити мислення та бути готовою до нових викликів, пише RND.

За його словами, лише підготовка та рішучість можуть забезпечити стабільність.

"Ми маємо бути готовими до можливої війни – як морально, так і у військовому відношенні", – заявив шведський міністр.

Він підкреслив, що Швеція залишається однією з країн, де підтримка України є дуже високою – понад 90% населення виступає за військову допомогу та посилення оборони.

Йонсон також зауважив, що країни ЄС мають діяти разом, щоб стримувати ворога і гарантувати безпеку всього регіону.

"Світ – це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня", – додав він.

Швеція - одна з країн, яка підтримує постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. За словами Пола Йонсона, така зброя може значно посилити далекобійний потенціал Києва.

"Позиція Швеції дуже проста. Відповідно до міжнародного права, Україна має повне право захищати себе як на своїй території, так і за її межами. Росія – агресор у цій війні, це – очевидно і беззаперечно", - сказав міністр.

Також він заявляв, що його країна хоче надати Україні літаки-розвідники, а згодом зосередитись на винищувачах Gripen. За словами Йонсона, наразі триває діалог, зокрема між Скандинавськими і Балтійськими країнами, щодо розподілу фінансового навантаження у питанні підтримки України.

