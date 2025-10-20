РУС
Новости Помощь Украине от Швеции
Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира

швеція

Министр обороны Швеции Пол Йонсон обратился к европейским странам с призывом перейти в "режим войны" ради защиты мира и безопасности на континенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он отметил, что Европа должна изменить мышление и быть готовой к новым вызовам, пишет RND.

По его словам, только подготовка и решимость могут обеспечить стабильность.

"Мы должны быть готовы к возможной войне - как морально, так и в военном отношении", - заявил шведский министр.

Читайте: Швеция поддержала план ЕС по использованию замороженных активов РФ для Украины, - Bloomberg

Он подчеркнул, что Швеция остается одной из стран, где поддержка Украины является очень высокой - более 90% населения выступает за военную помощь и усиление обороны.

Йонсон также отметил, что страны ЕС должны действовать вместе, чтобы сдерживать врага и гарантировать безопасность всего региона.

"Мир - это не дар, это то, что мы должны защищать ежедневно", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция готова применить оружие против самолетов РФ, если те нарушат ее воздушное пространство, - министр обороны Йонсон

Швеция - одна из стран, которая поддерживает поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. По словам Пола Йонсона, такое оружие может значительно усилить дальнобойный потенциал Киева.

"Позиция Швеции очень проста. Согласно международному праву, Украина имеет полное право защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. Россия - агрессор в этой войне, это - очевидно и неоспоримо", - сказал министр.

Также он заявлял, что его страна хочет предоставить Украине самолеты-разведчики, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen. По словам Йонсона, сейчас продолжается диалог, в частности между Скандинавскими и Балтийскими странами, относительно распределения финансовой нагрузки в вопросе поддержки Украины.

оружие (10498) помощь (8157) Швеция (1050) поддержка (730) Томагавк (48) война в Украине (6580) истребитель (46)
Топ комментарии
+18

Щоб хоч знали, як Йонсон виглядає. А то заглавне фото трампа до потоку гівноновин вже заїбало.
20.10.2025 00:40 Ответить
20.10.2025 00:40 Ответить
+10
Якісь ті Шведи не правильні - не хочуть брати приклад із Зеленського - по-заглядати ***** в очі і готуватись до шашликів.
20.10.2025 00:40 Ответить
20.10.2025 00:40 Ответить
+9
"світ - це не дар.." - ЦЕНЗОР що за "пекельні борошна" з перекладом? ну вочевидь "мир", а не "світ"
20.10.2025 00:44 Ответить
20.10.2025 00:44 Ответить
Щоб хоч знали, як Йонсон виглядає. А то заглавне фото трампа до потоку гівноновин вже заїбало.
20.10.2025 00:40 Ответить
20.10.2025 00:40 Ответить
А ще треба затямити, що насправді його звати Юнсон.
20.10.2025 08:19 Ответить
20.10.2025 08:19 Ответить
Якісь ті Шведи не правильні - не хочуть брати приклад із Зеленського - по-заглядати ***** в очі і готуватись до шашликів.
20.10.2025 00:40 Ответить
20.10.2025 00:40 Ответить
"світ - це не дар.." - ЦЕНЗОР що за "пекельні борошна" з перекладом? ну вочевидь "мир", а не "світ"
20.10.2025 00:44 Ответить
20.10.2025 00:44 Ответить
Можливо це і правильний перевод з кацапського. Бо в кацапському словнику не має слово мир. А є слово світ. Коли ***** всім і Тампону і Європі розказує що хоче міру, то це означає що він хоче захопити весь світ. Тобто, дайте ***** весь світ і він зупиниться
20.10.2025 00:52 Ответить
20.10.2025 00:52 Ответить
Праснісь- праснісь Європушка блізка уж с рашкой жопушка .
20.10.2025 00:44 Ответить
20.10.2025 00:44 Ответить
Хоч одна країна в Європі правильно каже що заради миру потрібно перейти в режим війни. В нас же і Зеленський і Європа і Тампон навпаки закликають перейти в режим миру, не дивлячись що рашистська чума вже повзе Україною і Європою.
20.10.2025 00:48 Ответить
20.10.2025 00:48 Ответить
Европа в режим войны? Не смешите мои тапочки. Там муравей пукнет и Европа капитулирует а то воевать с рашей
20.10.2025 00:50 Ответить
20.10.2025 00:50 Ответить
Для початку хоча б кордон з лопатоїдами закрийте на×ер.
20.10.2025 00:56 Ответить
20.10.2025 00:56 Ответить
Цензор, чому ви перекладаєте з кацапської на українську? Якби перекладали з англійської на українську, ви б ніколи не писали слово «світ». Там потрібно було написати замість «Світ - це не дар» - «Мир -це не дар».
20.10.2025 00:56 Ответить
20.10.2025 00:56 Ответить
20.10.2025 01:26 Ответить
20.10.2025 01:26 Ответить
 
 