Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира

Министр обороны Швеции Пол Йонсон обратился к европейским странам с призывом перейти в "режим войны" ради защиты мира и безопасности на континенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он отметил, что Европа должна изменить мышление и быть готовой к новым вызовам, пишет RND.

По его словам, только подготовка и решимость могут обеспечить стабильность.

"Мы должны быть готовы к возможной войне - как морально, так и в военном отношении", - заявил шведский министр.

Читайте: Швеция поддержала план ЕС по использованию замороженных активов РФ для Украины, - Bloomberg

Он подчеркнул, что Швеция остается одной из стран, где поддержка Украины является очень высокой - более 90% населения выступает за военную помощь и усиление обороны.

Йонсон также отметил, что страны ЕС должны действовать вместе, чтобы сдерживать врага и гарантировать безопасность всего региона.

"Мир - это не дар, это то, что мы должны защищать ежедневно", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция готова применить оружие против самолетов РФ, если те нарушат ее воздушное пространство, - министр обороны Йонсон

Швеция - одна из стран, которая поддерживает поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. По словам Пола Йонсона, такое оружие может значительно усилить дальнобойный потенциал Киева.

"Позиция Швеции очень проста. Согласно международному праву, Украина имеет полное право защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. Россия - агрессор в этой войне, это - очевидно и неоспоримо", - сказал министр.

Также он заявлял, что его страна хочет предоставить Украине самолеты-разведчики, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen. По словам Йонсона, сейчас продолжается диалог, в частности между Скандинавскими и Балтийскими странами, относительно распределения финансовой нагрузки в вопросе поддержки Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале