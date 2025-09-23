Швеция готова применить оружие против самолетов РФ, если те нарушат ее воздушное пространство, - министр обороны Йонсон

Швеция будет применять оружие против российских самолетов при необходимости.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство - в том числе применить оружие, если это потребуется", - сказал он.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

