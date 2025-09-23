РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8502 посетителя онлайн
Новости
1 661 22

Швеция готова применить оружие против самолетов РФ, если те нарушат ее воздушное пространство, - министр обороны Йонсон

Авиация Швеции

Швеция будет применять оружие против российских самолетов при необходимости.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство - в том числе применить оружие, если это потребуется", - сказал он.

Читайте также: Нарушение воздушного пространства суверенных государств Европы недопустимо, - ООН

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Читайте также: Безрассудные действия РФ - эскалация, которая дестабилизирует и приближает к конфликту Европу, - Цахкна

Автор: 

россия (97311) Швеция (1036)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Вчіться у Турції, після одного збитого нахабство скоротилося. Ті хто жартома порівнював ***** з гопотою, були праві. Гопник як тільки отримуеш відсіч, відразу ретушуеться.
показать весь комментарий
23.09.2025 02:55 Ответить
+4
За оцінками західних військових експертів, шведські JAS 39 Gripen, на відміну, наприклад, від F-16 і Tornado, невибагливі в експлуатації і не пред'являють високих вимог до обслуговування та інфраструктури аеродромів.

Багатоцільовий Gripen, який стоїть на озброєнні не тільки Швеції, але і Південної Африка, Угорщини, Чехії, Бразилії та Таїланду. До кінця 2020 року було випущено 271 літак - в одинарному і двомісному виконанні. Деякі комплектуючі поставляються з США і Південної Африка.

Gripen спроектований так, що може сідати і злітати з погано підготовлених аеродромів, автострад і навіть неукріплених злітно-посадкових смуг. Літак має короткий зліт, надійний, простий в обслуговуванні, що не обов'язково проводити висококваліфікованим фахівцям.

На літаку Gripen 27-мм автоматична револьверна гармата Маузер БК-27 зі 120 снарядiв. Різні ракети і бомби загальною масою до 5,2 тонни можуть встановлюватися на десять зовнішніх вузлів підвіски.
показать весь комментарий
23.09.2025 01:42 Ответить
+3
Літаки Gripen розробила та виготовляє шведська компанія Saab. Це шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління (як і американські F-16), розробка яких розпочалася наприкінці 70-х.
Їх створення було частиною оборонної стратегії країни на випадок можливого конфлікту західних держав з СРСР.
показать весь комментарий
23.09.2025 01:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Літаки Gripen розробила та виготовляє шведська компанія Saab. Це шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління (як і американські F-16), розробка яких розпочалася наприкінці 70-х.
Їх створення було частиною оборонної стратегії країни на випадок можливого конфлікту західних держав з СРСР.
показать весь комментарий
23.09.2025 01:41 Ответить
За оцінками західних військових експертів, шведські JAS 39 Gripen, на відміну, наприклад, від F-16 і Tornado, невибагливі в експлуатації і не пред'являють високих вимог до обслуговування та інфраструктури аеродромів.

Багатоцільовий Gripen, який стоїть на озброєнні не тільки Швеції, але і Південної Африка, Угорщини, Чехії, Бразилії та Таїланду. До кінця 2020 року було випущено 271 літак - в одинарному і двомісному виконанні. Деякі комплектуючі поставляються з США і Південної Африка.

Gripen спроектований так, що може сідати і злітати з погано підготовлених аеродромів, автострад і навіть неукріплених злітно-посадкових смуг. Літак має короткий зліт, надійний, простий в обслуговуванні, що не обов'язково проводити висококваліфікованим фахівцям.

На літаку Gripen 27-мм автоматична револьверна гармата Маузер БК-27 зі 120 снарядiв. Різні ракети і бомби загальною масою до 5,2 тонни можуть встановлюватися на десять зовнішніх вузлів підвіски.
показать весь комментарий
23.09.2025 01:42 Ответить
Військові експерти вважають цей літак особливо придатним для ведення боїв у небі над Україною.

По-перше, він був сконструйований з урахуванням особливостей противника. Як пояснює британський оборонний аналітичний центр RUSI, винищувач "явно призначений для протидії російським системам ППО (зенітно-ракетним комплексам) та швидкісним реактивним літакам, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, оскільки він літає низько та має систему електронної протидії".
показать весь комментарий
23.09.2025 01:43 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 01:46 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 02:11 Ответить
з автострад злітають/сідають будь-які військові літаки. Це одна з обов'язкових вправ для військових пілотів.
показать весь комментарий
23.09.2025 02:15 Ответить
МІГ- 31?
показать весь комментарий
23.09.2025 02:24 Ответить
До чого тут Міг-31?? Ви ж вище писали про JAS 39. А на автостради сідають і F-16, і F-15, і F-18, і А-10, і JF-17 і навіть невеликі військові транспортні літаки, наприклад Дорньє-328. Ці вправи вони виконують на щорічних тренуваннях\навчаннях.
показать весь комментарий
23.09.2025 03:20 Ответить
Ключове - 271.
показать весь комментарий
23.09.2025 06:53 Ответить
ну так, Швеції треба напружитись, бо Міг-31 від Таллінна до Стокгольма летить вісім хвилин.
показать весь комментарий
23.09.2025 02:20 Ответить
МіГ-31, практично не поступається МіГ-25 за швидкістю та висотою польоту, але має значно кращу РЛС «Заслон» з пасивною фазованою антенною решіткою, а також дальнобійні ракети «повітря-повітря» Р-33.
показать весь комментарий
23.09.2025 02:41 Ответить
до чого тут Міг-25?? У повітряний простір Естонії залетіли три Міг-31.
показать весь комментарий
23.09.2025 03:24 Ответить
Розробка літаків Gripen розпочалася наприкінці 70-х з прицілом на СРСР. Відповідно шведи добре знають як боротися зі старими сушками та їх ********* модифікаціями.
Аналогічно МіГ-31, сильно не відрізняються від МіГ-25 за швидкістю та висотою польоту, тобто шведи добре знають російські літаки і відповідно міняють свої ракети і електроніку.
показать весь комментарий
23.09.2025 07:39 Ответить
Вчіться у Турції, після одного збитого нахабство скоротилося. Ті хто жартома порівнював ***** з гопотою, були праві. Гопник як тільки отримуеш відсіч, відразу ретушуеться.
показать весь комментарий
23.09.2025 02:55 Ответить
До моменту збитття Туреччиною кацапського літака було досить багато моментів нахабних зальотіів в її повітряний простір. Яйця у Ердогана виросли не одразу
показать весь комментарий
23.09.2025 05:38 Ответить
ретирується
показать весь комментарий
23.09.2025 07:31 Ответить
Добре, що Ви хоч не написали пораду вчитися в нас, коли замість літаків ми закупали асфальтоукладчики, а із систем ППО, які попередники привели в робочий стан познімали клістрони, щоб кацапські літаки спокійно залітали і бомбили наші міста. А найбільшу гордість України "Мрію", залишили на еродромі в Гостомелі, щоб ворог знищив, як і решту транспортних літаків, які виготовляв "Антонов".
показать весь комментарий
23.09.2025 07:47 Ответить
Цікавий поворот. Від "НАТО не буде втручатися, якщо росія вирішить почати вторгнення до України" до "можливо будемо збивати кацапські літаки, але це не точно, якщо ті залетять в наш повітряний простір" не пройшло й чотирьох років
показать весь комментарий
23.09.2025 05:34 Ответить
Збиватимуть не раніше, ніж кацапські бомбардувальники ************* по шведським містам. І то не факт. Кацапи скажуть, нештатний схід **********, причин для ескалації не має.
показать весь комментарий
23.09.2025 08:47 Ответить
Тільки прізвище того міністра - Юнсон.
показать весь комментарий
23.09.2025 08:44 Ответить
 
 