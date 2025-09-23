Швеція готова застосувати зброю проти літаків РФ, якщо ті порушать її повітряний просітр, - міністр оборони Йонсон

Швеція буде застосовувати зброю проти російських літаків за потреби.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонссон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Швеція має право захищати свій повітряний простір — у тому числі застосувати зброю, якщо це буде потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

