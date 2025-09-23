Швеція готова застосувати зброю проти літаків РФ, якщо ті порушать її повітряний просітр, - міністр оборони Йонсон
Швеція буде застосовувати зброю проти російських літаків за потреби.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонссон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
"Швеція має право захищати свій повітряний простір — у тому числі застосувати зброю, якщо це буде потрібно", - сказав він.
Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.
Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.
Їх створення було частиною оборонної стратегії країни на випадок можливого конфлікту західних держав з СРСР.
Багатоцільовий Gripen, який стоїть на озброєнні не тільки Швеції, але і Південної Африка, Угорщини, Чехії, Бразилії та Таїланду. До кінця 2020 року було випущено 271 літак - в одинарному і двомісному виконанні. Деякі комплектуючі поставляються з США і Південної Африка.
Gripen спроектований так, що може сідати і злітати з погано підготовлених аеродромів, автострад і навіть неукріплених злітно-посадкових смуг. Літак має короткий зліт, надійний, простий в обслуговуванні, що не обов'язково проводити висококваліфікованим фахівцям.
На літаку Gripen 27-мм автоматична револьверна гармата Маузер БК-27 зі 120 снарядiв. Різні ракети і бомби загальною масою до 5,2 тонни можуть встановлюватися на десять зовнішніх вузлів підвіски.
По-перше, він був сконструйований з урахуванням особливостей противника. Як пояснює британський оборонний аналітичний центр RUSI, винищувач "явно призначений для протидії російським системам ППО (зенітно-ракетним комплексам) та швидкісним реактивним літакам, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, оскільки він літає низько та має систему електронної протидії".