Швеція готова застосувати зброю проти літаків РФ, якщо ті порушать її повітряний просітр, - міністр оборони Йонсон

Авіація Швеції

Швеція буде застосовувати зброю проти російських літаків за потреби.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонссон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Швеція має право захищати свій повітряний простір — у тому числі застосувати зброю, якщо це буде потрібно", - сказав він.

Читайте також: Порушення повітряного простору суверенних держав Європи є неприпустимими, - ООН

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Читайте також: Безрозсудні дії РФ - ескалація, що дестабілізує та наближає до конфлікту Європу, - Цахкна

Літаки Gripen розробила та виготовляє шведська компанія Saab. Це шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління (як і американські F-16), розробка яких розпочалася наприкінці 70-х.
Їх створення було частиною оборонної стратегії країни на випадок можливого конфлікту західних держав з СРСР.
23.09.2025 01:41 Відповісти
За оцінками західних військових експертів, шведські JAS 39 Gripen, на відміну, наприклад, від F-16 і Tornado, невибагливі в експлуатації і не пред'являють високих вимог до обслуговування та інфраструктури аеродромів.

Багатоцільовий Gripen, який стоїть на озброєнні не тільки Швеції, але і Південної Африка, Угорщини, Чехії, Бразилії та Таїланду. До кінця 2020 року було випущено 271 літак - в одинарному і двомісному виконанні. Деякі комплектуючі поставляються з США і Південної Африка.

Gripen спроектований так, що може сідати і злітати з погано підготовлених аеродромів, автострад і навіть неукріплених злітно-посадкових смуг. Літак має короткий зліт, надійний, простий в обслуговуванні, що не обов'язково проводити висококваліфікованим фахівцям.

На літаку Gripen 27-мм автоматична револьверна гармата Маузер БК-27 зі 120 снарядiв. Різні ракети і бомби загальною масою до 5,2 тонни можуть встановлюватися на десять зовнішніх вузлів підвіски.
23.09.2025 01:42 Відповісти
Військові експерти вважають цей літак особливо придатним для ведення боїв у небі над Україною.

По-перше, він був сконструйований з урахуванням особливостей противника. Як пояснює британський оборонний аналітичний центр RUSI, винищувач "явно призначений для протидії російським системам ППО (зенітно-ракетним комплексам) та швидкісним реактивним літакам, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, оскільки він літає низько та має систему електронної протидії".
23.09.2025 01:43 Відповісти
23.09.2025 01:46 Відповісти
23.09.2025 02:11 Відповісти
з автострад злітають/сідають будь-які військові літаки. Це одна з обов'язкових вправ для військових пілотів.
23.09.2025 02:15 Відповісти
МІГ- 31?
23.09.2025 02:24 Відповісти
ну так, Швеції треба напружитись, бо Міг-31 від Таллінна до Стокгольма летить вісім хвилин.
23.09.2025 02:20 Відповісти
МіГ-31, практично не поступається МіГ-25 за швидкістю та висотою польоту, але має значно кращу РЛС «Заслон» з пасивною фазованою антенною решіткою, а також дальнобійні ракети «повітря-повітря» Р-33.
23.09.2025 02:41 Відповісти
Вчіться у Турції, після одного збитого нахабство скоротилося. Ті хто жартома порівнював ***** з гопотою, були праві. Гопник як тільки отримуеш відсіч, відразу ретушуеться.
23.09.2025 02:55 Відповісти
 
 