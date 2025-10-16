РУС
Швеция поддерживает идею передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk: Это путь к миру

Министр обороны Швеции Пол Йонсон

Швеция поддерживает поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk, которые могут значительно усилить дальнобойный потенциал Киева.

Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью Радио Свобода после заседания в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 16 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Швеции очень простая. В соответствии с международным правом, Украина имеет полное право защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. Россия - агрессор в этой войне, это - очевидно и неоспоримо", - сказал министр.

По словам Йонсона, усиление украинских дальнобойных возможностей, включая возможные Tomahawk, является не эскалацией, а необходимым условием для прекращения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский: Опасения относительно эскалации после передачи Украине Tomahawk - безосновательны

"Мы будем только приветствовать, если другие государства усилят украинские дальнобойные способности, ведь это абсолютно критично - и это, собственно, путь к миру. Усиление обороны Украины и наращивание санкций - вот что может заставить Россию сесть за стол переговоров. Пока она не проявляет никакой серьезной заинтересованности в переговорах", - подчеркнул он.

Министр обороны Швеции также отметил, что ни одна страна-член НАТО во время обсуждения не высказала возражений против идеи усиления дальнобойного потенциала Украины.

"Не хочу говорить за всех, но я не слышал ни одного беспокойства или возражений против того, чтобы Украина имела право защищаться как внутри, так и за пределами своей территории, или чтобы ей предоставляли дальнобойные ударные возможности", - добавил Йонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право поражать ракетами Tomahawk объекты в РФ. Это законные цели, - министр обороны Латвии Спрудс

Хочеш миру і Нобелівську премію - давай томагавки і Тауруси також.
16.10.2025 15:58 Ответить
Хочеш миру - готуй Томагавки
16.10.2025 15:58 Ответить
після отриманих "таурасів". для України ,черга настала отримати в такий самий спосб "томагавки"
16.10.2025 16:01 Ответить
Зельска волость!
16.10.2025 16:18 Ответить
Шведы молодцы. Жаль не надрали дупу кацапам во главе с Петькой номер раз под Полтавой, может быть история другим руслом текла.
16.10.2025 16:43 Ответить
Томагавки, на жаль не далекобійна зброя. 500 км до кримського мосту вистачить, але до москви не дотягн.е А от на більшу дальність нам не "світить". То ж це більше піар компанія ніж реальна дія. "обмежені Томогавки" з бойовою частиною в 150 кг. проблему ворогу створять, але принципово нічого не змінять.
16.10.2025 16:47 Ответить
2500 км з бч 450 кг є версії.
16.10.2025 16:54 Ответить
І що з того, якщо нам обіцяють на 500 км. Навіть вундервафля "фламінго - дєтя заката" має кращі тактико-технічні характеристики по вдесятеро дешевшій ціні...
16.10.2025 16:58 Ответить
 
 