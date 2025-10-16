Швеция поддерживает идею передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk: Это путь к миру

Швеция поддерживает поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk, которые могут значительно усилить дальнобойный потенциал Киева.

Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью Радио Свобода после заседания в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 16 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Швеции очень простая. В соответствии с международным правом, Украина имеет полное право защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. Россия - агрессор в этой войне, это - очевидно и неоспоримо", - сказал министр.

По словам Йонсона, усиление украинских дальнобойных возможностей, включая возможные Tomahawk, является не эскалацией, а необходимым условием для прекращения войны.

"Мы будем только приветствовать, если другие государства усилят украинские дальнобойные способности, ведь это абсолютно критично - и это, собственно, путь к миру. Усиление обороны Украины и наращивание санкций - вот что может заставить Россию сесть за стол переговоров. Пока она не проявляет никакой серьезной заинтересованности в переговорах", - подчеркнул он.

Министр обороны Швеции также отметил, что ни одна страна-член НАТО во время обсуждения не высказала возражений против идеи усиления дальнобойного потенциала Украины.

"Не хочу говорить за всех, но я не слышал ни одного беспокойства или возражений против того, чтобы Украина имела право защищаться как внутри, так и за пределами своей территории, или чтобы ей предоставляли дальнобойные ударные возможности", - добавил Йонсон.

