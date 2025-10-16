Швеція підтримує ідею передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk: Це шлях до миру

Швеція підтримує постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, які можуть значно посилити далекобійний потенціал Києва.

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив в інтервʼю Радіо Свобода після засідання у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 16 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція Швеції дуже проста. Відповідно до міжнародного права, Україна має повне право захищати себе як на своїй території, так і за її межами. Росія – агресор у цій війні, це – очевидно і беззаперечно", - сказав міністр.

За словами Йонсона, посилення українських далекобійних спроможностей, включно з можливими Tomahawk, є не ескалацією, а необхідною умовою для припинення війни.

"Ми лише вітатимемо, якщо інші держави посилять українські далекобійні спроможності, адже це абсолютно критично – і це, власне, шлях до миру. Посилення оборони України й нарощення санкцій – ось що може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Поки що вона не виявляє жодної серйозної зацікавленості у переговорах", - наголосив він.

Міністр оборони Швеції також зауважив, що жодна країна-член НАТО під час обговорення не висловила заперечень проти ідеї посилення далекобійного потенціалу України.

"Не хочу говорити за всіх, але я не чув жодного занепокоєння чи заперечень проти того, щоб Україна мала право захищатися як усередині, так і за межами своєї території, або щоб їй надавали далекобійні ударні можливості", - додав Йонсон.

