Швеція підтримує ідею передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk: Це шлях до миру

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон

Швеція підтримує постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, які можуть значно посилити далекобійний потенціал Києва.

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив в інтервʼю Радіо Свобода після засідання у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 16 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція Швеції дуже проста. Відповідно до міжнародного права, Україна має повне право захищати себе як на своїй території, так і за її межами. Росія – агресор у цій війні, це – очевидно і беззаперечно", - сказав міністр.

За словами Йонсона, посилення українських далекобійних спроможностей, включно з можливими Tomahawk, є не ескалацією, а необхідною умовою для припинення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський: Побоювання щодо ескалації після передачі Україні Tomahawk - безпідставні

"Ми лише вітатимемо, якщо інші держави посилять українські далекобійні спроможності, адже це абсолютно критично – і це, власне, шлях до миру. Посилення оборони України й нарощення санкцій – ось що може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Поки що вона не виявляє жодної серйозної зацікавленості у переговорах", - наголосив він.

Міністр оборони Швеції також зауважив, що жодна країна-член НАТО під час обговорення не висловила заперечень проти ідеї посилення далекобійного потенціалу України.

"Не хочу говорити за всіх, але я не чув жодного занепокоєння чи заперечень проти того, щоб Україна мала право захищатися як усередині, так і за межами своєї території, або щоб їй надавали далекобійні ударні можливості", - додав Йонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має право вражати ракетами Tomahawk об’єкти у РФ. Це законні цілі, - міністр оборони Латвії Спрудс

Хочеш миру і Нобелівську премію - давай томагавки і Тауруси також.
показати весь коментар
16.10.2025 15:58 Відповісти
Хочеш миру - готуй Томагавки
показати весь коментар
16.10.2025 15:58 Відповісти
після отриманих "таурасів". для України ,черга настала отримати в такий самий спосб "томагавки"
показати весь коментар
16.10.2025 16:01 Відповісти
Зельска волость!
показати весь коментар
16.10.2025 16:18 Відповісти
Шведы молодцы. Жаль не надрали дупу кацапам во главе с Петькой номер раз под Полтавой, может быть история другим руслом текла.
показати весь коментар
16.10.2025 16:43 Відповісти
Томагавки, на жаль не далекобійна зброя. 500 км до кримського мосту вистачить, але до москви не дотягн.е А от на більшу дальність нам не "світить". То ж це більше піар компанія ніж реальна дія. "обмежені Томогавки" з бойовою частиною в 150 кг. проблему ворогу створять, але принципово нічого не змінять.
показати весь коментар
16.10.2025 16:47 Відповісти
2500 км з бч 450 кг є версії.
показати весь коментар
16.10.2025 16:54 Відповісти
І що з того, якщо нам обіцяють на 500 км. Навіть вундервафля "фламінго - дєтя заката" має кращі тактико-технічні характеристики по вдесятеро дешевшій ціні...
показати весь коментар
16.10.2025 16:58 Відповісти
 
 