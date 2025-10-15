Україна має право вражати ракетами Tomahawk об’єкти у РФ. Це законні цілі, - міністр оборони Латвії Спрудс

Латвія вважає, що якщо Україна отримає американські ракети Tomahawk, вона може використати їх для удару по законних військових цілях на території Росії, оскільки це буде відповіддю на атаки агресора та вбивства цивільних осіб.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

Спрудс наголосив, що кожна зброя має вирішальне значення для України, зокрема така, яка може вражати цілі на території агресора.

"Військові бази, виробничі лінії –– це законні цілі. Так само як Росія бомбардує й атакує цивільну інфраструктуру та вбиває мирних людей, для України також є законним вражати військові об'єкти, тому що це теж самооборона", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанішина про ракети Tomahawk: Можлива здатність України використовувати цю зброю - важливий козир у переговорах з РФ

За його словами, країни НАТО також розглядають можливі подібні сценарії, коли доведеться завдати удару вглиб РФ.

"Саме це також розглядає НАТО: за будь-яких обставин і за будь-якого сценарію ми будемо готові та здатні завдавати ударів вглиб. Безперечно, це важлива частина оборони і стримування в цьому випадку. І я вважаю, що це також була б важлива частина оборони і стримування для України. Не вражайте наші цілі, тому що ми можемо вдарити у відповідь", - резюмував Спрудс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побачимо, чи вдасться "Томагавками" посадити Путіна за стіл переговорів. Останнє слово за Трампом, - Вітакер

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Також читайте: Від 20 до 50 ракет Tomahawk можуть надати США Україні, - FT