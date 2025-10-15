УКР
Україна має право вражати ракетами Tomahawk об’єкти у РФ. Це законні цілі, - міністр оборони Латвії Спрудс

Латвія підтримує надання Tomahawk Україні для ударів по РФ

Латвія вважає, що якщо Україна отримає американські ракети Tomahawk, вона може використати їх для удару по законних військових цілях на території Росії, оскільки це буде відповіддю на атаки агресора та вбивства цивільних осіб.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

Спрудс наголосив, що кожна зброя має вирішальне значення для України, зокрема така, яка може вражати цілі на території агресора.

"Військові бази, виробничі лінії –– це законні цілі. Так само як Росія бомбардує й атакує цивільну інфраструктуру та вбиває мирних людей, для України також є законним вражати військові об'єкти, тому що це теж самооборона", - заявив він.

Стефанішина про ракети Tomahawk: Можлива здатність України використовувати цю зброю - важливий козир у переговорах з РФ

За його словами, країни НАТО також розглядають можливі подібні сценарії, коли доведеться завдати удару вглиб РФ.

"Саме це також розглядає НАТО: за будь-яких обставин і за будь-якого сценарію ми будемо готові та здатні завдавати ударів вглиб. Безперечно, це важлива частина оборони і стримування в цьому випадку. І я вважаю, що це також була б важлива частина оборони і стримування для України. Не вражайте наші цілі, тому що ми можемо вдарити у відповідь", - резюмував Спрудс.

Побачимо, чи вдасться "Томагавками" посадити Путіна за стіл переговорів. Останнє слово за Трампом, - Вітакер

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Від 20 до 50 ракет Tomahawk можуть надати США Україні, - FT

Автор: 

Латвія (1428) НАТО (6903) Томагавк (32) Удари по РФ (599)
Топ коментарі
+5
Так і стормшедоу теж може використовувати по законним цілям у рашці. Але є нюанс...
показати весь коментар
15.10.2025 15:27 Відповісти
+2
Так і штормами має право вражати, і скальпами, фламінгами...але ж чомусь не вражає. Так що не треба накручуватися.
показати весь коментар
15.10.2025 15:29 Відповісти
+1
Афганістан - у вогні: ядерна країна Пакистан завдає масованих бомбардувань по Кабулу (столиці Афганістану).
показати весь коментар
15.10.2025 15:25 Відповісти
Афганістан - у вогні: ядерна країна Пакистан завдає масованих бомбардувань по Кабулу (столиці Афганістану).
показати весь коментар
15.10.2025 15:25 Відповісти
Трамп ,прокидайся робота є !
показати весь коментар
15.10.2025 15:26 Відповісти
Ще пуштун Найем без діла шастає
показати весь коментар
15.10.2025 15:40 Відповісти
В першу чергу, вони полетять на склади з ракетами, щоб влаштувати там бада бум. І у російських терористів стане ракет значно менше і інших *********** заразом.
показати весь коментар
15.10.2025 15:26 Відповісти
Жирний не розведений копіум
показати весь коментар
15.10.2025 15:27 Відповісти
***** колотіть...
Четвертий рік таких страшних жертв..
показати весь коментар
15.10.2025 15:29 Відповісти
А людину, яка хоча б якось пробує це зупинити, тут змішують з болотом...
показати весь коментар
15.10.2025 15:46 Відповісти
Так і штормами має право вражати, і скальпами, фламінгами...але ж чомусь не вражає. Так що не треба накручуватися.
показати весь коментар
15.10.2025 15:29 Відповісти
По чому бити - це вирішить тільки США, який ці томагавки дає.
показати весь коментар
15.10.2025 15:43 Відповісти
Завжди коли бачу Латвії/Естонії/Литви - значить щось несерйозне.

трамп - ось хто приймає рішення, чи будуть взагалі ракети і чи можна їх використовувати. На жаль, так буває, коли бабки витрачаються на золоті унітази, а крихти йдуть на макети фламінг й на інші неіснуючі вундервафлі
показати весь коментар
15.10.2025 15:44 Відповісти
Після того що московити зробили українцям на протязі останніх 350 років, вони мають право не те що вражати цілі на території московії, а винищити московитів як інвазивний вид з усієї планети Земля!
показати весь коментар
15.10.2025 15:48 Відповісти
Всем уже пох*й, каждый стреляет чем хочет и куда хочет. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.💀
показати весь коментар
15.10.2025 16:00 Відповісти
 
 