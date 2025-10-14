УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10052 відвідувача онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
1 835 24

Побачимо, чи вдасться "Томагавками" посадити Путіна за стіл переговорів. Останнє слово за Трампом, - Вітакер

У США прокоментували поставку Томагавків Україні

Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що поставки ракет "Томагавк" Україні можуть змінити розрахунки диктатора Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви бачили, як він (Трамп. - Ред.) нещодавно висловлював свої думки щодо потреб України, зокрема говорив про "Томагавки". І президент Трамп, безумовно, має останнє слово з цього питання. Як я вже публічно казав раніше, можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна та поставити під загрозу багато речей, зокрема значну енергетичну інфраструктуру всередині Росії", - пояснив дипломат.

Читайте: Від 20 до 50 ракет Tomahawk можуть надати США Україні, - FT

Вітакер наголосив, що "війна та вбивства мають припинитися, і для того, щоб сісти за стіл переговорів та укласти угоду, потрібні обидві сторони".

"Зараз росіяни, схоже, не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але побачимо, чи вдасться, зокрема забороною тіньового флоту, "Томагавками" та іншими способами залучити Володимира Путіна та росіян до столу переговорів для укладення мирної угоди", - додав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Також читайте: Коштом заморожених росактивів та ініціатива PURL: Зеленський назвав варіанти фінансування ракет Tomahawk

Автор: 

США (24506) Томагавк (28) Вітакер Метью (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
пряники закінчились ,залишились тікі Томагавки
показати весь коментар
14.10.2025 17:11 Відповісти
+3
по літочисленню Трампа,Завтра - це мінімум два тижні.
показати весь коментар
14.10.2025 17:21 Відповісти
+2
Не можу зрозуміти цієї логіки. А що - томагавки це якась вундервафе? Вона не збивається засобами ППО? Може треба дати окрім томагавків ще й балістику? І не жалюгідні кілька десятків як ви любите, а мінімум декілька сотень. І ось після цього лякати *****. А так це просто балачки нікому не потрібні...
показати весь коментар
14.10.2025 17:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мир через силу .... или через красную дорожку на Аляске ?
показати весь коментар
14.10.2025 17:08 Відповісти
пряники закінчились ,залишились тікі Томагавки
показати весь коментар
14.10.2025 17:11 Відповісти
Знову будуть тягнути,кота за яйця.
показати весь коментар
14.10.2025 17:11 Відповісти
❗️Завтра США зроблять важливе оголошення щодо постачання озброєння Україні, - постійний представник США при НАТО
показати весь коментар
14.10.2025 17:12 Відповісти
по літочисленню Трампа,Завтра - це мінімум два тижні.
показати весь коментар
14.10.2025 17:21 Відповісти
це мінімум два тижні

Після інавгурації наступного президента.
показати весь коментар
14.10.2025 17:41 Відповісти
Алєксандер Лукашенко , наступного президента ? До Колі ?
показати весь коментар
14.10.2025 18:16 Відповісти
До венса.
показати весь коментар
14.10.2025 18:20 Відповісти
як же задовбало це жування соплі!!!
переговори з ким? переговори про що?
про капітуляцію?
показати весь коментар
14.10.2025 17:24 Відповісти
Не хочеш переговорів?
показати весь коментар
14.10.2025 17:26 Відповісти
читати не вмієш?
чи вмієш, але не розумієш?
спробуй ще раз:
переговори з ким? переговори про що?
показати весь коментар
14.10.2025 17:41 Відповісти
Нащо ти повторив свої дурні питання? Дай відповідь на моє.
показати весь коментар
14.10.2025 17:48 Відповісти
Нащо ти повторив свої дурні питання? Дай відповідь на мої!
показати весь коментар
14.10.2025 17:51 Відповісти
Місцевий дурник?
Добре, я відповім першим. Переговори з руснею про мир. Тепер твоя черга.
показати весь коментар
14.10.2025 17:55 Відповісти
понаїхавший дурник?
добре, я запитаю ще раз!
зі всією руснею одночасно, будеш переговорюватись?
про мир хочеш, але не про перемогу?
показати весь коментар
14.10.2025 18:00 Відповісти
Ахаха, оце ти баран. Так і не відповів. Йди лісом бовдуре.
показати весь коментар
14.10.2025 18:03 Відповісти
от і добре, овца!
показати весь коментар
14.10.2025 18:08 Відповісти
Не можу зрозуміти цієї логіки. А що - томагавки це якась вундервафе? Вона не збивається засобами ППО? Може треба дати окрім томагавків ще й балістику? І не жалюгідні кілька десятків як ви любите, а мінімум декілька сотень. І ось після цього лякати *****. А так це просто балачки нікому не потрібні...
показати весь коментар
14.10.2025 17:25 Відповісти
є тільки військове вирішення цього питання
показати весь коментар
14.10.2025 17:31 Відповісти
20/08/2024
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже випустила по Україні понад 9,6 тисячі ракет.
показати весь коментар
14.10.2025 17:58 Відповісти
Ніхто нічого нікому не дасть....
показати весь коментар
14.10.2025 17:59 Відповісти
знаючи трампа, не здивуюсь, що буде пшик. Бо трамп і так обіцяв рік тому, що "якщо росія не піде на мир, то він завалить Україну зброєю".

Україні - вже встигли тричі зброю забанити (але й розблоковували), остаточно забанили атакамси по росії.
а росія як була без санкцій, так і є. І зброєю Україну ніхто не завалив.
показати весь коментар
14.10.2025 18:03 Відповісти
ще смішно, що із клоаки вилізли тимошенко, бужанський, гончаренко, знають таємну інформацію про скорий кінець війни. От все що вони вангують - буде вдесятеро разів навпаки
показати весь коментар
14.10.2025 18:04 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 18:24 Відповісти
 
 