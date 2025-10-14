Побачимо, чи вдасться "Томагавками" посадити Путіна за стіл переговорів. Останнє слово за Трампом, - Вітакер

Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що поставки ракет "Томагавк" Україні можуть змінити розрахунки диктатора Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви бачили, як він (Трамп. - Ред.) нещодавно висловлював свої думки щодо потреб України, зокрема говорив про "Томагавки". І президент Трамп, безумовно, має останнє слово з цього питання. Як я вже публічно казав раніше, можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна та поставити під загрозу багато речей, зокрема значну енергетичну інфраструктуру всередині Росії", - пояснив дипломат.

Читайте: Від 20 до 50 ракет Tomahawk можуть надати США Україні, - FT

Вітакер наголосив, що "війна та вбивства мають припинитися, і для того, щоб сісти за стіл переговорів та укласти угоду, потрібні обидві сторони".

"Зараз росіяни, схоже, не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але побачимо, чи вдасться, зокрема забороною тіньового флоту, "Томагавками" та іншими способами залучити Володимира Путіна та росіян до столу переговорів для укладення мирної угоди", - додав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Також читайте: Коштом заморожених росактивів та ініціатива PURL: Зеленський назвав варіанти фінансування ракет Tomahawk