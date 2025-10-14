РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
Посмотрим, удастся ли "Томагавками" посадить Путина за стол переговоров. Последнее слово за Трампом, - Уитакер

В США прокомментировали поставку Томагавков Украине

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что поставки ракет "Томагавк" Украине могут изменить расчеты диктатора Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы видели, как он (Трамп. - Ред.) недавно высказывал свои мысли относительно потребностей Украины, в частности говорил о "Томагавках". И президент Трамп, безусловно, имеет последнее слово по этому вопросу. Как я уже публично говорил ранее, возможность глубокого удара может изменить расчеты Путина и поставить под угрозу многие вещи, в частности значительную энергетическую инфраструктуру внутри России", - пояснил дипломат.

Читайте: От 20 до 50 ракет Tomahawk могут предоставить США Украине, - FT

Уитакер подчеркнул, что "война и убийства должны прекратиться, и для того, чтобы сесть за стол переговоров и заключить соглашение, нужны обе стороны".

"Сейчас россияне, похоже, не готовы отказаться от своих максималистских целей, но увидим, удастся ли, в частности запретом теневого флота, "Томагавками" и другими способами привлечь Владимира Путина и россиян к столу переговоров для заключения мирного соглашения", - добавил он.

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Также читайте: За счет замороженных росактивов и инициатива PURL: Зеленский назвал варианты финансирования ракет Tomahawk

+3
пряники закінчились ,залишились тікі Томагавки
14.10.2025 17:11 Ответить
+3
по літочисленню Трампа,Завтра - це мінімум два тижні.
14.10.2025 17:21 Ответить
+2
Не можу зрозуміти цієї логіки. А що - томагавки це якась вундервафе? Вона не збивається засобами ППО? Може треба дати окрім томагавків ще й балістику? І не жалюгідні кілька десятків як ви любите, а мінімум декілька сотень. І ось після цього лякати *****. А так це просто балачки нікому не потрібні...
14.10.2025 17:25 Ответить
мир через силу .... или через красную дорожку на Аляске ?
14.10.2025 17:08 Ответить
пряники закінчились ,залишились тікі Томагавки
14.10.2025 17:11 Ответить
Знову будуть тягнути,кота за яйця.
14.10.2025 17:11 Ответить
❗️Завтра США зроблять важливе оголошення щодо постачання озброєння Україні, - постійний представник США при НАТО
14.10.2025 17:12 Ответить
по літочисленню Трампа,Завтра - це мінімум два тижні.
14.10.2025 17:21 Ответить
це мінімум два тижні

Після інавгурації наступного президента.
14.10.2025 17:41 Ответить
Алєксандер Лукашенко , наступного президента ? До Колі ?
14.10.2025 18:16 Ответить
До венса.
14.10.2025 18:20 Ответить
як же задовбало це жування соплі!!!
переговори з ким? переговори про що?
про капітуляцію?
14.10.2025 17:24 Ответить
Не хочеш переговорів?
14.10.2025 17:26 Ответить
читати не вмієш?
чи вмієш, але не розумієш?
спробуй ще раз:
переговори з ким? переговори про що?
14.10.2025 17:41 Ответить
Нащо ти повторив свої дурні питання? Дай відповідь на моє.
14.10.2025 17:48 Ответить
Нащо ти повторив свої дурні питання? Дай відповідь на мої!
14.10.2025 17:51 Ответить
Місцевий дурник?
Добре, я відповім першим. Переговори з руснею про мир. Тепер твоя черга.
14.10.2025 17:55 Ответить
понаїхавший дурник?
добре, я запитаю ще раз!
зі всією руснею одночасно, будеш переговорюватись?
про мир хочеш, але не про перемогу?
14.10.2025 18:00 Ответить
Ахаха, оце ти баран. Так і не відповів. Йди лісом бовдуре.
14.10.2025 18:03 Ответить
от і добре, овца!
14.10.2025 18:08 Ответить
Не можу зрозуміти цієї логіки. А що - томагавки це якась вундервафе? Вона не збивається засобами ППО? Може треба дати окрім томагавків ще й балістику? І не жалюгідні кілька десятків як ви любите, а мінімум декілька сотень. І ось після цього лякати *****. А так це просто балачки нікому не потрібні...
14.10.2025 17:25 Ответить
є тільки військове вирішення цього питання
14.10.2025 17:31 Ответить
20/08/2024
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже випустила по Україні понад 9,6 тисячі ракет.
14.10.2025 17:58 Ответить
Ніхто нічого нікому не дасть....
14.10.2025 17:59 Ответить
знаючи трампа, не здивуюсь, що буде пшик. Бо трамп і так обіцяв рік тому, що "якщо росія не піде на мир, то він завалить Україну зброєю".

Україні - вже встигли тричі зброю забанити (але й розблоковували), остаточно забанили атакамси по росії.
а росія як була без санкцій, так і є. І зброєю Україну ніхто не завалив.
14.10.2025 18:03 Ответить
ще смішно, що із клоаки вилізли тимошенко, бужанський, гончаренко, знають таємну інформацію про скорий кінець війни. От все що вони вангують - буде вдесятеро разів навпаки
14.10.2025 18:04 Ответить
14.10.2025 18:24 Ответить
 
 