Посмотрим, удастся ли "Томагавками" посадить Путина за стол переговоров. Последнее слово за Трампом, - Уитакер

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что поставки ракет "Томагавк" Украине могут изменить расчеты диктатора Путина.

"Вы видели, как он (Трамп. - Ред.) недавно высказывал свои мысли относительно потребностей Украины, в частности говорил о "Томагавках". И президент Трамп, безусловно, имеет последнее слово по этому вопросу. Как я уже публично говорил ранее, возможность глубокого удара может изменить расчеты Путина и поставить под угрозу многие вещи, в частности значительную энергетическую инфраструктуру внутри России", - пояснил дипломат.

Уитакер подчеркнул, что "война и убийства должны прекратиться, и для того, чтобы сесть за стол переговоров и заключить соглашение, нужны обе стороны".

"Сейчас россияне, похоже, не готовы отказаться от своих максималистских целей, но увидим, удастся ли, в частности запретом теневого флота, "Томагавками" и другими способами привлечь Владимира Путина и россиян к столу переговоров для заключения мирного соглашения", - добавил он.

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

