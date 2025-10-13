РУС
За счет замороженных российских активов и инициативы PURL: Зеленский назвал варианты финансирования ракет Tomahawk

ракеты Tomahawk

Поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk может финансироваться несколькими путями в случае, если США одобрят передачу этих ракет.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Киеве, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, у Украины сейчас есть "неплохие варианты", которые могли бы финансировать потенциальные поставки американских крылатых ракет Tomahawk: "репарационный заем", за счет российских замороженных активов, инициатива НАТО PURL по закупке американского оружия для нужд Украины, или "мегасделка".

"О количестве (ракет Tomahawk. - Ред.) и о возможностях пока говорить рано. Хотя, скажу откровенно, я поделился с президентом Трампом нашим видением уже. Но некоторые такие вещи, наверное, не для телефонного разговора, поэтому мы встретимся с ним", - добавил Зеленский.

Читайте также: В ЕС приветствуют передачу Украине ракет "Томагавк", - Каллас

Зеленский Владимир (22236) ракеты (3761) Томагавк (25)
+1
А трамп перефарбує томагавки в рожевий колір?
13.10.2025 19:40 Ответить
+1
боже! який талановитий зе!гундос!!!!
бачите, як миттєво знаходить фінансові рішення?
а що з копалинами?
де, дебілка свириденка.....
13.10.2025 19:42 Ответить
+1
Та того фламіндіча можна обміняти хіба що на томагавки якихось диких племен, та й то небільше, ніж пару штук!
13.10.2025 19:45 Ответить
донні, чудовий діл !

і нобелька за ☮️ мир в перспективі.

.
13.10.2025 19:39 Ответить
ніт !
донні за скрепи !

.
13.10.2025 19:45 Ответить
пропоную обмін 1 фламіндіча на 100 томагавків
13.10.2025 19:41 Ответить
Просто Міндіч може навчити ВПК США як потрібно виробляти ракети.
А то вони вовтузяться з тими ракетами - виготовляють по 4 ракети в місяць, лузери.
13.10.2025 20:14 Ответить
Терміново викличіть на Банкову нарколога
13.10.2025 19:46 Ответить
Треба запропонувати обмін на розсаду помідорів або зелену цибулю.
13.10.2025 20:07 Ответить
Цілком реалістичний варіант. Трампу головне отримати гроші.
13.10.2025 20:15 Ответить
Гуедосий хлопчик знайшов заначку батьків і на всі гроші купив чупа-чупс. Тепер смокче вся родина.
13.10.2025 20:17 Ответить
а ну швиденько скинулись семемесками на Томагавки !
13.10.2025 20:32 Ответить
куди кидати гроші ?
13.10.2025 20:33 Ответить
 
 