За счет замороженных российских активов и инициативы PURL: Зеленский назвал варианты финансирования ракет Tomahawk
Поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk может финансироваться несколькими путями в случае, если США одобрят передачу этих ракет.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Киеве, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, у Украины сейчас есть "неплохие варианты", которые могли бы финансировать потенциальные поставки американских крылатых ракет Tomahawk: "репарационный заем", за счет российских замороженных активов, инициатива НАТО PURL по закупке американского оружия для нужд Украины, или "мегасделка".
"О количестве (ракет Tomahawk. - Ред.) и о возможностях пока говорить рано. Хотя, скажу откровенно, я поделился с президентом Трампом нашим видением уже. Но некоторые такие вещи, наверное, не для телефонного разговора, поэтому мы встретимся с ним", - добавил Зеленский.
і нобелька за ☮️ мир в перспективі.
.
донні за скрепи !
.
А то вони вовтузяться з тими ракетами - виготовляють по 4 ракети в місяць, лузери.
бачите, як миттєво знаходить фінансові рішення?
а що з копалинами?
де, дебілка свириденка.....