Коштом заморожених росактивів та ініціатива PURL: Зеленський назвав варіанти фінансування ракет Tomahawk
Постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk може фінансуватися декількома шляхами у разі, якщо США схвалять передачу цих ракет.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, в України наразі є "непогані варіанти", які могли б фінансувати потенційне постачання американських крилатих ракет Tomahawk: "репараційна позика", коштом російських заморожених активів, ініціатива НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї для потреб України, або "мегаугода".
"Про кількість (ракет Tomahawk, – ред.) і про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось з ним", - додав Зеленський.
і нобелька за ☮️ мир в перспективі.
.
донні за скрепи !
.
А то вони вовтузяться з тими ракетами - виготовляють по 4 ракети в місяць, лузери.
бачите, як миттєво знаходить фінансові рішення?
а що з копалинами?
де, дебілка свириденка.....