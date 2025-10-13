УКР
Коштом заморожених росактивів та ініціатива PURL: Зеленський назвав варіанти фінансування ракет Tomahawk

ракети Tomahawk

Постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk може фінансуватися декількома шляхами у разі, якщо США схвалять передачу цих ракет.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, в України наразі є "непогані варіанти", які могли б фінансувати потенційне постачання американських крилатих ракет Tomahawk: "репараційна позика", коштом російських заморожених активів, ініціатива НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї для потреб України, або "мегаугода".

"Про кількість (ракет Tomahawk, – ред.) і про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось з ним", - додав Зеленський.

Зеленський Володимир (25798) ракети (4222) Томагавк (24)
+1
А трамп перефарбує томагавки в рожевий колір?
13.10.2025 19:40 Відповісти
+1
боже! який талановитий зе!гундос!!!!
бачите, як миттєво знаходить фінансові рішення?
а що з копалинами?
де, дебілка свириденка.....
13.10.2025 19:42 Відповісти
+1
Та того фламіндіча можна обміняти хіба що на томагавки якихось диких племен, та й то небільше, ніж пару штук!
13.10.2025 19:45 Відповісти
донні, чудовий діл !

і нобелька за ☮️ мир в перспективі.

.
13.10.2025 19:39 Відповісти
ніт !
донні за скрепи !

.
13.10.2025 19:45 Відповісти
пропоную обмін 1 фламіндіча на 100 томагавків
13.10.2025 19:41 Відповісти
Просто Міндіч може навчити ВПК США як потрібно виробляти ракети.
А то вони вовтузяться з тими ракетами - виготовляють по 4 ракети в місяць, лузери.
13.10.2025 20:14 Відповісти
Терміново викличіть на Банкову нарколога
13.10.2025 19:46 Відповісти
Треба запропонувати обмін на розсаду помідорів або зелену цибулю.
13.10.2025 20:07 Відповісти
Цілком реалістичний варіант. Трампу головне отримати гроші.
13.10.2025 20:15 Відповісти
Гуедосий хлопчик знайшов заначку батьків і на всі гроші купив чупа-чупс. Тепер смокче вся родина.
13.10.2025 20:17 Відповісти
а ну швиденько скинулись семемесками на Томагавки !
13.10.2025 20:32 Відповісти
куди кидати гроші ?
13.10.2025 20:33 Відповісти
 
 