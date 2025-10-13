Коштом заморожених росактивів та ініціатива PURL: Зеленський назвав варіанти фінансування ракет Tomahawk

Постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk може фінансуватися декількома шляхами у разі, якщо США схвалять передачу цих ракет.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами глави держави, в України наразі є "непогані варіанти", які могли б фінансувати потенційне постачання американських крилатих ракет Tomahawk: "репараційна позика", коштом російських заморожених активів, ініціатива НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї для потреб України, або "мегаугода".

"Про кількість (ракет Tomahawk, – ред.) і про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось з ним", - додав Зеленський.

Читайте також: У ЄС вітають передачу Україні ракет "Томагавк", - Каллас