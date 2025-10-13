У ЄС вітають передачу Україні ракет "Томагавк", - Каллас
Верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що вітає рішення США про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, назвавши це кроком для посилення оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
"Ми вітаємо всі інструменти, які роблять Україну сильнішою, а Росію - слабшою", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у понеділок.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.
