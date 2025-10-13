УКР
Верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що вітає рішення США про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, назвавши це кроком для посилення оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо всі інструменти, які роблять Україну сильнішою, а Росію - слабшою", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у понеділок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну. 

президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.

ракети (4222) Томагавк (24)
Топ коментарі
+8
Автори розуміють значення слова можливу, чи аби хайпонуть?
показати весь коментар
13.10.2025 12:40 Відповісти
+7
передача та можлива передача ракет це різні речі від слова зовсім...
я стану мільярдером!!!!
можливо, я стану таким....
потрібно лиш знайти скарби Полуботка
показати весь коментар
13.10.2025 12:42 Відповісти
+6
Ага. Що вона вітає? Іллюзію? Так же як і вітали Тауруси яких так і не дали. Покладемо Тамагавки коло тих Таурусів і будемо вітати
показати весь коментар
13.10.2025 12:41 Відповісти
Заголовок.....
показати весь коментар
13.10.2025 12:36 Відповісти
Бог із ними, з авторами ... Чи розуміє значення цього слова шановна пані верховна представниця?
показати весь коментар
13.10.2025 12:44 Відповісти
Трамп ще з путлером це не перетер
показати весь коментар
13.10.2025 12:40 Відповісти
У ЄС вітають передачу Україні ракет "Томагавк", - Каллас
показати весь коментар
13.10.2025 12:43 Відповісти
шо вже передали ?!
показати весь коментар
13.10.2025 12:42 Відповісти
- Знову хочеться до Парижу...
- А шо, ти вже там був?
- Та ні, колись вже хотів...
показати весь коментар
13.10.2025 12:47 Відповісти
та то заголовок викривлений. Звісно в реальному житті - вітають надзвичайну рішусть сша "подумати над томагавками, і може дати, а може ні"
показати весь коментар
13.10.2025 12:47 Відповісти
Все последовательно. При последующем отказе выразят озабоченность и решительную поддержку. Времена сейчас такие.
показати весь коментар
13.10.2025 12:46 Відповісти
Да, заголовок вводит в заблуждение, но лишь тех, кто дальше него не читает, так, что, продолжаем на удачу держать кулачки, скрещивать пальцы, подбрасываем подкову у кого есть, ищем четырехлистный клевер, сплевываем три раза назад через левое плечо))
показати весь коментар
13.10.2025 12:49 Відповісти
Каллас привітала постачання томагавків, бо з таурусами, скальпами і шторм-шедоу від потужних підтримуючих партнерів якось не склалось.
показати весь коментар
13.10.2025 12:53 Відповісти
Це ще раз доводить що люди хочуть жити і частково живуть у вигаданому світі. Допоки не стикаються з реальністю. Але і на реальність спрацьовує захисний механізм фантазій.
"Я помираю і буду жити в раю".
показати весь коментар
13.10.2025 12:53 Відповісти
Як у 5 раз менша Україна могла виграти? Перетягнути Китай на свій бік, втягнути треті країнуи у війну на своєму боці, системна нуклеризація.
Нічого з вище сказаного і близько не світить. тут потрібно бути генієм дипломатії типу черчеля, з трускавецькою школою: ну не підпишуть "поганий мир" сьогодні, підпишуть через рік тільки загинуть ще десятки тис. і втечуть сотні тис.
показати весь коментар
13.10.2025 13:01 Відповісти
Від ''можлтвої передачі'' до прибуття в Україну та налагодження умов для їх запуску пройде багато часу. А вони потрібні були, ще років три тому назад. На жаль...
показати весь коментар
13.10.2025 13:09 Відповісти
не сомневаюсь, европа боится рашки и хочет ее ослаблять, для этого сгодится территоря украины и украинцы
показати весь коментар
13.10.2025 13:09 Відповісти
Ну ви знаєте, як це буває: есмінець з Томагавками сплив у степах України.
показати весь коментар
13.10.2025 13:14 Відповісти
Не скигліть, панове, згадайте! Колись була "неможлива" передача Україні Хаймарсів, потім Абрамсів, потім Ф 16... Тепер "неможлива" передача Томагавків.
показати весь коментар
13.10.2025 13:35 Відповісти
Томагавки это последнее что не передавали. С ними будет полный набор.
показати весь коментар
13.10.2025 14:06 Відповісти
 
 