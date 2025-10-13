2 557 37
Медведєв відкрито пригрозив США: Передача Tomahawk Україні закінчиться погано в першу чергу для самого Трампа
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відкрито пригрозив лідеру США Дональду Трампу через його готовність передати ракети Tomahawk Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами Медведєва, ймовірне постачання ракет Tomahawk Україні нібито закінчиться погано для всіх, і передусім для самого Трампа.
Також він висловив сподівання, що заяви про готовність США передати цей тип ракет Києву є начебто "черговою порожньою погрозою".
Як повідомлялося раніше, Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну. 7 жовтня Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.
Товарищ медведев на в бой поведет
На нем ох..ительный синий пиджак
Он строгий, он знает, что так, что не так
результат нам відомий.
на ********** тактица дуже проста - чим більше руйнувань та збитків - тим голосніше звинувачення на адресу "укрофашистов" та "нато"
своїх пройобів на ********** ніхто ніколи не визнає