УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10077 відвідувачів онлайн
Новини Погрози Медведєва
2 557 37

Медведєв відкрито пригрозив США: Передача Tomahawk Україні закінчиться погано в першу чергу для самого Трампа

Медведєв пригрозив Трампу

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відкрито пригрозив лідеру США Дональду Трампу через його готовність передати ракети Tomahawk Україні. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Медведєва, ймовірне постачання ракет Tomahawk Україні нібито закінчиться погано для всіх, і передусім для самого Трампа.

Також він висловив сподівання, що заяви про готовність США передати цей тип ракет Києву є начебто "черговою порожньою погрозою".

Також читайте: Трамп про Медведєва: Він "дійсно тупа людина", яка працює на Путіна

Як повідомлялося раніше, Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну. 7 жовтня Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1949) Трамп Дональд (7325) Томагавк (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Димон, Димон, давай провоцируй Трампона Трампакса, бери на слабо, нагибай, ставь раком, загоняй в угол!!!! 🥳😂🤡😆🤣🤪🥳
показати весь коментар
13.10.2025 11:36 Відповісти
+7
Бензоколонка погрожує метрополії. Зовсім знахабніли.
показати весь коментар
13.10.2025 11:36 Відповісти
+6
Дімон - наш слоняра, він все робить, щоби Трамп був за Україну.
показати весь коментар
13.10.2025 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп: Путіну буде погано, якщо не завершить війну
показати весь коментар
13.10.2025 11:34 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 11:35 Відповісти
Гепнуть по Трампу? - нігуя собі
показати весь коментар
13.10.2025 11:35 Відповісти
Папочку відкрити...
показати весь коментар
13.10.2025 11:41 Відповісти
Димон, Димон, давай провоцируй Трампона Трампакса, бери на слабо, нагибай, ставь раком, загоняй в угол!!!! 🥳😂🤡😆🤣🤪🥳
показати весь коментар
13.10.2025 11:36 Відповісти
Бензоколонка погрожує метрополії. Зовсім знахабніли.
показати весь коментар
13.10.2025 11:36 Відповісти
какой смєшной етат плюшевий мєдвєжонок...
показати весь коментар
13.10.2025 11:36 Відповісти
всралися ********* серйозно
показати весь коментар
13.10.2025 11:36 Відповісти
пряники закінчились , залишились Томагавки
показати весь коментар
13.10.2025 11:36 Відповісти
Мы самый несчастный, негордый народ
Товарищ медведев на в бой поведет
На нем ох..ительный синий пиджак
Он строгий, он знает, что так, что не так
показати весь коментар
13.10.2025 11:38 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 11:39 Відповісти
Ну, за ху.....лостан, не цокаючись
показати весь коментар
13.10.2025 12:08 Відповісти
ЦПД: Ракети Tomahawk успішно вражали російську ППО в Сирії
показати весь коментар
13.10.2025 11:38 Відповісти
Що би ще більше зганьбити ППО россії, США повідомили россіянам час атаки, кількість ракет і напрямок нападу. Навіть такі данні россійським нацистам не допомогли.
показати весь коментар
13.10.2025 11:49 Відповісти
кацапів вже за крокус попереджали усі - мі6, цру, анб, моссад
результат нам відомий.
на ********** тактица дуже проста - чим більше руйнувань та збитків - тим голосніше звинувачення на адресу "укрофашистов" та "нато"
своїх пройобів на ********** ніхто ніколи не визнає
показати весь коментар
13.10.2025 12:14 Відповісти
Дімон проспався і получив "аператівноє заданіє".
показати весь коментар
13.10.2025 11:40 Відповісти
Скажене ведмежа знов відвідала білочка!
показати весь коментар
13.10.2025 11:42 Відповісти
Дімон - наш слоняра, він все робить, щоби Трамп був за Україну.
показати весь коментар
13.10.2025 11:42 Відповісти
Давай Трамп додави цього недомірка.
показати весь коментар
13.10.2025 11:45 Відповісти
«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»
показати весь коментар
13.10.2025 11:48 Відповісти
дімон натякає на відео , де Трамп грався зі школярками , в московському готелі ...але це не новина для світу ,навіть те шо Трамп агент кремля ,але Томагавки, можуть переписати сторію не тільки України , а і Трампа ...
показати весь коментар
13.10.2025 11:48 Відповісти
Ага, і "червона ртуть" теж існуе....
показати весь коментар
13.10.2025 11:58 Відповісти
Вийшов дімка із дурмана, вийняв фігу із кармана.
показати весь коментар
13.10.2025 11:50 Відповісти
Точніше флягу
показати весь коментар
13.10.2025 12:10 Відповісти
А чому посилання на першоджерело не дали? Якщо вже пишете про цього алконавта, то запостіть хоча б скріншот.
показати весь коментар
13.10.2025 11:51 Відповісти
Віскарік не повинен потрапляти до рашки жодним чином.
показати весь коментар
13.10.2025 11:51 Відповісти
Він не алкаш, він самовбивця
показати весь коментар
13.10.2025 11:54 Відповісти
Давай, Дімон, мочи жорсткіше, тільки не зупиняйся!!!😆🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.10.2025 12:04 Відповісти
Сказав, що буде так, як попереджали ще за передачу "Хаймерсів",і так далі, включно з F-16.
показати весь коментар
13.10.2025 12:07 Відповісти
Дімон, розслаб булки, ніхто нічого нікому не дасть...
показати весь коментар
13.10.2025 12:08 Відповісти
А мені подобається коли дмітрій алкоголь'євич погрожує Трампу! Це заряджає Трампа додатковою розумовою енергією, і він тоді починає вірно сприймати ситуацію.
показати весь коментар
13.10.2025 12:12 Відповісти
Не "вірно" -- вірніше.
показати весь коментар
13.10.2025 12:14 Відповісти
Димон - лучший мотиватор Трампа!
показати весь коментар
13.10.2025 12:15 Відповісти
Дімон, головне не здавайся! Бикуй на Трампа! Пошли його *****!!! Згадай його маму!!!!
показати весь коментар
13.10.2025 12:24 Відповісти
Цікаво, наскільки густо обісрется медвед, коли "Джеральд Форд" зайде в порт, скажімо, Таллінна?
показати весь коментар
13.10.2025 12:25 Відповісти
 
 