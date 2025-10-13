1 696 24
Медведев открыто пригрозил США: Передача Tomahawk Украине закончится плохо в первую очередь для самого Трампа
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев открыто пригрозил лидеру США Дональду Трампу из-за его готовности передать ракеты Tomahawk Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По словам Медведева, вероятная поставка ракет Tomahawk Украине якобы закончится плохо для всех, и в первую очередь для самого Трампа.
Также он выразил надежду, что заявления о готовности США передать этот тип ракет Киеву являются якобы "очередной пустой угрозой".
Как сообщалось ранее, Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не прекратит войну. 7 октября Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
Топ комментарии
+2 Сергій Удовенко
показать весь комментарий13.10.2025 11:36 Ответить Ссылка
+2 aleks kyb
показать весь комментарий13.10.2025 11:36 Ответить Ссылка
+1 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий13.10.2025 11:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Товарищ медведев на в бой поведет
На нем ох..ительный синий пиджак
Он строгий, он знает, что так, что не так