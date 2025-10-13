РУС
Новости Угрозы Медведева
1 696 24

Медведев открыто пригрозил США: Передача Tomahawk Украине закончится плохо в первую очередь для самого Трампа

Медведев пригрозил Трампу

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев открыто пригрозил лидеру США Дональду Трампу из-за его готовности передать ракеты Tomahawk Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам Медведева, вероятная поставка ракет Tomahawk Украине якобы закончится плохо для всех, и в первую очередь для самого Трампа.

Также он выразил надежду, что заявления о готовности США передать этот тип ракет Киеву являются якобы "очередной пустой угрозой".

Также читайте: Трамп о Медведеве: Он "действительно тупой человек", который работает на Путина

Как сообщалось ранее, Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не прекратит войну. 7 октября Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

Автор: 

Медведев Дмитрий (4139) Трамп Дональд (6778) Томагавк (20)
Топ комментарии
+2
Димон, Димон, давай провоцируй Трампона Трампакса, бери на слабо, нагибай, ставь раком, загоняй в угол!!!! 🥳😂🤡😆🤣🤪🥳
13.10.2025 11:36 Ответить
+2
Бензоколонка погрожує метрополії. Зовсім знахабніли.
13.10.2025 11:36 Ответить
+1
Трамп: Путіну буде погано, якщо не завершить війну
13.10.2025 11:34 Ответить
13.10.2025 11:34 Ответить
13.10.2025 11:35 Ответить
Гепнуть по Трампу? - нігуя собі
13.10.2025 11:35 Ответить
Папочку відкрити...
13.10.2025 11:41 Ответить
13.10.2025 11:36 Ответить
13.10.2025 11:36 Ответить
какой смєшной етат плюшевий мєдвєжонок...
13.10.2025 11:36 Ответить
всралися ********* серйозно
13.10.2025 11:36 Ответить
пряники закінчились , залишились Томагавки
13.10.2025 11:36 Ответить
Мы самый несчастный, негордый народ
Товарищ медведев на в бой поведет
На нем ох..ительный синий пиджак
Он строгий, он знает, что так, что не так
13.10.2025 11:38 Ответить
13.10.2025 11:39 Ответить
ЦПД: Ракети Tomahawk успішно вражали російську ППО в Сирії
13.10.2025 11:38 Ответить
Що би ще більше зганьбити ППО россії, США повідомили россіянам час атаки, кількість ракет і напрямок нападу. Навіть такі данні россійським нацистам не допомогли.
13.10.2025 11:49 Ответить
Дімон проспався і получив "аператівноє заданіє".
13.10.2025 11:40 Ответить
Скажене ведмежа знов відвідала білочка!
13.10.2025 11:42 Ответить
Дімон - наш слоняра, він все робить, щоби Трамп був за Україну.
13.10.2025 11:42 Ответить
Давай Трамп додави цього недомірка.
13.10.2025 11:45 Ответить
«Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!»
13.10.2025 11:48 Ответить
дімон натякає на відео , де Трамп грався зі школярками , в московському готелі ...але це не новина для світу ,навіть те шо Трамп агент кремля ,але Томагавки, можуть переписати сторію не тільки України , а і Трампа ...
13.10.2025 11:48 Ответить
Ага, і "червона ртуть" теж існуе....
13.10.2025 11:58 Ответить
Вийшов дімка із дурмана, вийняв фігу із кармана.
13.10.2025 11:50 Ответить
А чому посилання на першоджерело не дали? Якщо вже пишете про цього алконавта, то запостіть хоча б скріншот.
13.10.2025 11:51 Ответить
Віскарік не повинен потрапляти до рашки жодним чином.
13.10.2025 11:51 Ответить
Він не алкаш, він самовбивця
13.10.2025 11:54 Ответить
 
 