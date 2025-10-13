Медведев открыто пригрозил США: Передача Tomahawk Украине закончится плохо в первую очередь для самого Трампа

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев открыто пригрозил лидеру США Дональду Трампу из-за его готовности передать ракеты Tomahawk Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам Медведева, вероятная поставка ракет Tomahawk Украине якобы закончится плохо для всех, и в первую очередь для самого Трампа.

Также он выразил надежду, что заявления о готовности США передать этот тип ракет Киеву являются якобы "очередной пустой угрозой".

Как сообщалось ранее, Трамп пообещал Украине Tomahawk, если Кремль не прекратит войну. 7 октября Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.