РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9748 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа Угрозы Медведева
2 281 12

Трамп о Медведеве: Он "действительно тупой человек", который работает на Путина

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вспомнил о ядерных угрозах со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, назвав его "действительно тупым человеком".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление американского политика цитирует CNN.

По его словам, Россия недавно "слегка угрожала" США.

"Это был действительно тупой человек [Медведев], который работает на Путина. И я отправил атомные подводные лодки - самое смертоносное оружие из созданных - к берегам России. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". Просто для подстраховки. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев имеет "острый язык". Атомные субмарины уже приблизились к России, - Трамп

Напомним, 28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через "10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня".

В тот же день Дмитрий Медведев высказался в соцсети X, что Трамп "приближается к войне с Россией".

Впоследствии Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Медведев Дмитрий (4138) россия (97457) США (27989) ядерное оружие (1396) Трамп Дональд (6718)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Заявив "геній", який працює на #уйла🤭
показать весь комментарий
30.09.2025 18:41 Ответить
+2
показать весь комментарий
30.09.2025 18:45 Ответить
+2
Це не людина ,це злочинець терорист як і його господар путін ,тому тільки ліквідація цих злочинців може очистити світ від рашиської мерзоти.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заявив "геній", який працює на #уйла🤭
показать весь комментарий
30.09.2025 18:41 Ответить
Ти Онвамнєдімона не чипай. На себе дивись!
показать весь комментарий
30.09.2025 18:41 Ответить
Те тупе хоч має *пом*ягчувані обставини*-запої. а ти й без цього не набагато *вумніщій*
показать весь комментарий
30.09.2025 18:44 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 18:45 Ответить
Це Трамп чи Мєдвєдєв ...?
показать весь комментарий
30.09.2025 18:47 Ответить
Ти то мягко кажучи не надо розумніший. Дімон хоча би нешкідливий. Просто гадить в інтернеті.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:45 Ответить
Це не людина ,це злочинець терорист як і його господар путін ,тому тільки ліквідація цих злочинців може очистити світ від рашиської мерзоти.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:46 Ответить
Дурень дурня бачить здаля.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:50 Ответить
сказал острый трамп, один алкаш, другой с деменцией
показать весь комментарий
30.09.2025 18:50 Ответить
Це чудово що Трамп назвав мєдвєдєва тупим, тепер надіюсь що алкаш обізве Трампа такими словами після яких Трамп образится на всю кацапію
показать весь комментарий
30.09.2025 18:51 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 18:55 Ответить
ну хоч хтось, цього конченого медвєжоболєзньюзасратого, опухшого олканавта назвав "людиною" ))
показать весь комментарий
30.09.2025 18:57 Ответить
 
 