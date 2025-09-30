Трамп о Медведеве: Он "действительно тупой человек", который работает на Путина

Президент США Дональд Трамп вспомнил о ядерных угрозах со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, назвав его "действительно тупым человеком".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление американского политика цитирует CNN.

По его словам, Россия недавно "слегка угрожала" США.

"Это был действительно тупой человек [Медведев], который работает на Путина. И я отправил атомные подводные лодки - самое смертоносное оружие из созданных - к берегам России. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". Просто для подстраховки. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом", - добавил Трамп.

Напомним, 28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через "10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня".

В тот же день Дмитрий Медведев высказался в соцсети X, что Трамп "приближается к войне с Россией".

Впоследствии Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.

