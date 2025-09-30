Трамп про Медведєва: Він "дійсно тупа людина", яка працює на Путіна

Президент США Дональд Трамп згадав про ядерні погрози з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, назвавши його "дійсно тупою людиною".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву американського політика цитує CNN.

За його словами, Росія нещодавно "злегка погрожувала" США.

"Це була дійсно тупа людина [Медведєв], яка працює на Путіна. І я відправив атомні підводні човни –– найсмертоноснішу зброю зі створених –– до берегів Росії. Я зробив це через його згадку слова "ядерний". Просто для підстраховки. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом", - додав Трамп.

Нагадаємо, 28 липня Дональд Трамп заявив, що новий дедлайн для Росії щодо укладення мирної угоди з Україною закінчиться за "10−12 днів, починаючи відсьогодні".

Того ж дня Дмитро Медведєв висловився в соцмережі X, що Трамп "наближається до війни з Росією".

Згодом Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.

