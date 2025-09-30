УКР
Трамп про Медведєва: Він "дійсно тупа людина", яка працює на Путіна

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп згадав про ядерні погрози з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, назвавши його "дійсно тупою людиною".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву американського політика цитує CNN.

За його словами, Росія нещодавно "злегка погрожувала" США.

"Це була дійсно тупа людина [Медведєв], яка працює на Путіна. І я відправив атомні підводні човни –– найсмертоноснішу зброю зі створених –– до берегів Росії. Я зробив це через його згадку слова "ядерний". Просто для підстраховки. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом", - додав Трамп.

Нагадаємо, 28 липня Дональд Трамп заявив, що новий дедлайн для Росії щодо укладення мирної угоди з Україною закінчиться за "10−12 днів, починаючи відсьогодні".

Того ж дня Дмитро Медведєв висловився в соцмережі X, що Трамп "наближається до війни з Росією".

Згодом Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.

Медведєв Дмитро (1948) росія (68102) США (24417) ядерна зброя (1217) Трамп Дональд (7260)
Топ коментарі
+3
Заявив "геній", який працює на #уйла🤭
30.09.2025 18:41
+3
30.09.2025 18:45
+2
Ти Онвамнєдімона не чипай. На себе дивись!
30.09.2025 18:41
Заявів "геній", який працює на #уйла🤭
30.09.2025 18:41
Ти Онвамнєдімона не чипай. На себе дивись!
30.09.2025 18:41
Те тупе хоч має *пом*ягчувані обставини*-запої. а ти й без цього не набагато *вумніщій*
30.09.2025 18:44
30.09.2025 18:45
Це Трамп чи Мєдвєдєв ...?
30.09.2025 18:47
Оте,що чухає,і є рудий покидьок.
30.09.2025 19:23
Ти то мягко кажучи не надо розумніший. Дімон хоча би нешкідливий. Просто гадить в інтернеті.
30.09.2025 18:45
Це не людина ,це злочинець терорист як і його господар путін ,тому тільки ліквідація цих злочинців може очистити світ від рашиської мерзоти.
30.09.2025 18:46
Дурень дурня бачить здаля.
30.09.2025 18:50
сказал острый трамп, один алкаш, другой с деменцией
30.09.2025 18:50
Це чудово що Трамп назвав мєдвєдєва тупим, тепер надіюсь що алкаш обізве Трампа такими словами після яких Трамп образится на всю кацапію
30.09.2025 18:51
30.09.2025 18:55
ну хоч хтось, цього конченого медвєжоболєзньюзасратого, опухшого олканавта назвав "людиною" ))
30.09.2025 18:57
 
 