Ракеты Tomahawk для Украины
1 385 15

В ЕС приветствуют передачу Украине ракет "Томагавк", - Каллас

Зеленский в секретном пункте Плана победы просил предоставить Украине ракеты Tomahawk

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что приветствует решение США о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, назвав это шагом для усиления обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее, а Россию - слабее", - сказала она на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в понедельник.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев открыто пригрозил США: Передача Tomahawk Украине закончится плохо в первую очередь для самого Трампа

+2
Автори розуміють значення слова можливу, чи аби хайпонуть?
13.10.2025 12:40 Ответить
13.10.2025 12:40 Ответить
+2
Ага. Що вона вітає? Іллюзію? Так же як і вітали Тауруси яких так і не дали. Покладемо Тамагавки коло тих Таурусів і будемо вітати
13.10.2025 12:41 Ответить
13.10.2025 12:41 Ответить
+1
Заголовок.....
13.10.2025 12:36 Ответить
13.10.2025 12:36 Ответить
13.10.2025 12:36 Ответить
13.10.2025 12:40 Ответить
Бог із ними, з авторами ... Чи розуміє значення цього слова шановна пані верховна представниця?
13.10.2025 12:44 Ответить
13.10.2025 12:44 Ответить
Трамп ще з путлером це не перетер
13.10.2025 12:40 Ответить
13.10.2025 12:40 Ответить
13.10.2025 12:41 Ответить
передача та можлива передача ракет це різні речі від слова зовсім...
я стану мільярдером!!!!
можливо, я стану таким....
потрібно лиш знайти скарби Полуботка
13.10.2025 12:42 Ответить
13.10.2025 12:42 Ответить
13.10.2025 12:43 Ответить
шо вже передали ?!
13.10.2025 12:42 Ответить
13.10.2025 12:42 Ответить
- Знову хочеться до Парижу...
- А шо, ти вже там був?
- Та ні, колись вже хотів...
13.10.2025 12:47 Ответить
13.10.2025 12:47 Ответить
та то заголовок викривлений. Звісно в реальному житті - вітають надзвичайну рішусть сша "подумати над томагавками, і може дати, а може ні"
13.10.2025 12:47 Ответить
13.10.2025 12:47 Ответить
Все последовательно. При последующем отказе выразят озабоченность и решительную поддержку. Времена сейчас такие.
13.10.2025 12:46 Ответить
13.10.2025 12:46 Ответить
Да, заголовок вводит в заблуждение, но лишь тех, кто дальше него не читает, так, что, продолжаем на удачу держать кулачки, скрещивать пальцы, подбрасываем подкову у кого есть, ищем четырехлистный клевер, сплевываем три раза назад через левое плечо))
13.10.2025 12:49 Ответить
13.10.2025 12:49 Ответить
Каллас привітала постачання томагавків, бо з таурусами, скальпами і шторм-шедоу від потужних підтримуючих партнерів якось не склалось.
13.10.2025 12:53 Ответить
13.10.2025 12:53 Ответить
Це ще раз доводить що люди хочуть жити і частково живуть у вигаданому світі. Допоки не стикаються з реальністю. Але і на реальність спрацьовує захисний механізм фантазій.
"Я помираю і буду жити в раю".
13.10.2025 12:53 Ответить
13.10.2025 12:53 Ответить
Як у 5 раз менша Україна могла виграти? Перетягнути Китай на свій бік, втягнути треті країнуи у війну на своєму боці, системна нуклеризація.
Нічого з вище сказаного і близько не світить. тут потрібно бути генієм дипломатії типу черчеля, з трускавецькою школою: ну не підпишуть "поганий мир" сьогодні, підпишуть через рік тільки загинуть ще десятки тис. і втечуть сотні тис.
13.10.2025 13:01 Ответить
13.10.2025 13:01 Ответить
 
 