В ЕС приветствуют передачу Украине ракет "Томагавк", - Каллас
Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что приветствует решение США о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, назвав это шагом для усиления обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее, а Россию - слабее", - сказала она на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в понедельник.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну.
я стану мільярдером!!!!
можливо, я стану таким....
потрібно лиш знайти скарби Полуботка
- А шо, ти вже там був?
- Та ні, колись вже хотів...
"Я помираю і буду жити в раю".
Нічого з вище сказаного і близько не світить. тут потрібно бути генієм дипломатії типу черчеля, з трускавецькою школою: ну не підпишуть "поганий мир" сьогодні, підпишуть через рік тільки загинуть ще десятки тис. і втечуть сотні тис.