В ЕС приветствуют передачу Украине ракет "Томагавк", - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что приветствует решение США о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, назвав это шагом для усиления обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее, а Россию - слабее", - сказала она на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в понедельник.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну.

