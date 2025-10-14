РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
3 031 55

От 20 до 50 ракет Tomahawk могут предоставить США Украине, - FT

Сколько ракет Томагавк могут предоставить США Украине?

Соединенные Штаты могут предоставить Украине до 50 ракет "Томагавк".

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон считает, что Штаты могут выделить Украине от 20 до 50 Tomahawk.

По ее словам, это "не изменит решающим образом динамику войны".

FT пишет, что Трамп ближе к принятию решения, чем когда-либо. Однако пока решение еще не принято.

Бывший сотрудник Пентагона заявил, что Штаты имеют около 4150 ракет Tomahawk.

Читайте: За счет замороженных росактивов и инициатива PURL: Зеленский назвал варианты финансирования ракет Tomahawk

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Автор: 

США (28056) Томагавк (25)
Топ комментарии
+7
руснявий що ти забув тут? водки нема
показать весь комментарий
14.10.2025 11:12 Ответить
+5
ну так было 4 года, раскручивается очередная вундерваффе, население масово наяривает что вот вот поменяется ход войны, дают в итоге штучное количество и население начинает молиться на новую вундерваффе
показать весь комментарий
14.10.2025 11:08 Ответить
+3
Ніхто нам ніякі "Томагавки" давати не буде. Знову влада відволікає увагу громадян від нагальних проблем і впарює їм свої хотєлки, щоб вони чекали манну з неба. А де наші "Фламінго", які страшніші і дешевші за "Томагавки"? Можливо на підході на шмарафоні нові "Вовагавки" чи "Зелягавки"? Ворога шостий рік луплять "Паляниці", "Рути", "Фламінго"..., то навіщо нам ті нещасні "Томагавки"?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ого! Жирно! А що, ті "томагавки" незбиваємі?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:07 Ответить
Вони доволі важка ціль, щоб збити.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:12 Ответить
Варто не забувати, на яких системах ППО і в яких країнах це перевірялося.
Проти голодранців у шльопках і старенькі МіГи будуть страшною зброєю.
Можливо, тому німці й не хочуть надавати свої "тауруси", аби не виявилося, що вони давно стали неефективними. Згадайте, які оди складали щодо "ескалібурів". А кацапи швидко навчилися їм протидіяти, і де зараз ті дорогущі іграшки? Військові операції слід проводити блискавично і до кінця, поки ворог не оговтався.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:25 Ответить
Сокири перевіряли на хлопцях асада с С-300. Едине що вони збили це Іл-20 с кацапами.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:39 Ответить
Так, пам'ятаю. Можливо, там навіть були кацапські розрахунки. Але тоді вони стовідсотково були непідготовленими до справжньої протидії ракетному нападу. Зараз вже ситуація трохи інша.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:49 Ответить
Не бачать кацапскі С400 томагавки. Плюс, вони з напівкустарними дорогами нічого подіяти не можуть... Пво як решето.
Німці не хочуть давати Тауруси з причин що їх мало і самим треба, по перше. По друге, не дають щоб не провокувати Москву.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:18 Ответить
руснявий що ти забув тут? водки нема
показать весь комментарий
14.10.2025 11:12 Ответить
Ашот давно уже испытывает на твоём очке своё "оружие", зарыгань кацапская.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:18 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:19 Ответить
гірше, гнида-манкурт!
показать весь комментарий
14.10.2025 11:38 Ответить
Нададуть, але без моторчиків.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:08 Ответить
ну так было 4 года, раскручивается очередная вундерваффе, население масово наяривает что вот вот поменяется ход войны, дают в итоге штучное количество и население начинает молиться на новую вундерваффе
показать весь комментарий
14.10.2025 11:08 Ответить
Так нехай насЄлЄніЄ вимагає щоб була своя зброя. Чи тобі неподобається шо ***** тЄбЙЯ за 11 років ше нЄ АсвАбАділ?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:22 Ответить
Якщо запустити олночасно 50 ракет томагавк по найбільшим складам з озброєнням, а перед цим 3-4 сотні бпла, і наявні запаси ракет фламінго і Нептун, то феєрверк буде дебелий у російських терористів і це відчутно вплине на перебіг бойових дій.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:39 Ответить
Після появи вунднрваффе Хаймарс кацапи тікали з Харківщини і Херсонщини
показать весь комментарий
14.10.2025 11:57 Ответить
Нічого трампуйло не дасть. Це все бла бла бла,як і "санкції ввів"
показать весь комментарий
14.10.2025 11:10 Ответить
Ахахах, пітужно. Точно вистачить щоб тисячі енергетичних об'єктів знищити.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:11 Ответить
Можуть - І Тауруси німці можуть надати
показать весь комментарий
14.10.2025 11:11 Ответить
загальна кількість таурусів, оцінюється десь як трохи більше 600.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:36 Ответить
Навіть 60 - поставили б 6 - і рашка б озвіріла
показать весь комментарий
14.10.2025 11:39 Ответить
ніколи не поставлять, жодного. ще при шольці там кипіли страсті в спецзасіданні по цій темі. у самих мало, навчати юзати нікого з іноземців не будуть бо вони ніколи не зможуть отримати допусків, самим треба буде все робити, і що це для них конвенціальна зброя, яку вони порівнюють з ядерною. і ще дуже детальна картографія, окрім як би супер рішень німецької інженерії. втрата хоч однієї, потім реінженерінг може привести до тяжких наслідків для їхньої обороноздатності. тема поставок - точно закрита.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:12 Ответить
Десь писали, що лише менше половини у дієздатному стані.
А я ще кілька років тому писав, що там у них муляжі ("фламінго" - не наш винахід)
показать весь комментарий
14.10.2025 11:51 Ответить
Ніхто нам ніякі "Томагавки" давати не буде. Знову влада відволікає увагу громадян від нагальних проблем і впарює їм свої хотєлки, щоб вони чекали манну з неба. А де наші "Фламінго", які страшніші і дешевші за "Томагавки"? Можливо на підході на шмарафоні нові "Вовагавки" чи "Зелягавки"? Ворога шостий рік луплять "Паляниці", "Рути", "Фламінго"..., то навіщо нам ті нещасні "Томагавки"?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:13 Ответить
До жовтня будуть виробляти по сім штук на добу. Цікаво, коли у нас буде жовтень?
"Нову українську ракету "Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня показник планують збільшити до семи одиниць на день. Про це йдеться в репортажі Associated Press, в якому розробку представила керівниця виробництва компанії FirePoint Ірина Терех."
показать весь комментарий
14.10.2025 11:29 Ответить
Фламінго не можуть замінити томагавки, вони легка мішень.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:21 Ответить
У нас своїх більше. Скоро в США продавати будемо. Не тільки на Ближній Схід та Африку.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:13 Ответить
А де наші рожеві вундерваффе ??))
показать весь комментарий
14.10.2025 11:13 Ответить
в резерві
показать весь комментарий
14.10.2025 11:15 Ответить
Чекають, коли на склад прилетить "братскій прівєт".
показать весь комментарий
14.10.2025 11:25 Ответить
Потім скажуть, що там були ті самі обіцяні голобородьком 3000 ракет. Бінго!
показать весь комментарий
14.10.2025 11:30 Ответить
дерьмакородьки можуть й сказати що то був склад з томагавками. парашники то по любому скоро таке скажуть.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:39 Ответить
Не про все можна говорити телефоном - ЗМІ розповіли, чому Трамп і Зеленський зустрінуться особисто
показать весь комментарий
14.10.2025 11:16 Ответить
якщо з ядерними боєголовками, то може щось і змінити на користь України, навіть зупинити війну відразу. В протилежному випадку, результат буде нульовий
показать весь комментарий
14.10.2025 11:19 Ответить
Є питаня чи дадуть ?до того це ракети морського базування наземних установок таких одиниці ,та і що таке 20-50 ракет ? рашисти бувало запускали понад сто ракет по Україні одночасно ,тому це нічого не змінює окрім інформаційно психологічного тиску і піару "найвеличнішого".
показать весь комментарий
14.10.2025 11:20 Ответить
якщо ******* по великих базах зберігання зброї то ЗМІНИТЬ якщо ******* по виробницих потужностях зброї ЗМІНИТЬ, по татарстану там де збирають шахеди то теж змінить
показать весь комментарий
14.10.2025 11:23 Ответить
Петріот, F-16, Абрамс, Леопард, Бредлі, Хамві, Хаймарс, Атакмс, Томагавки. Тепер вони можуть сказати що дали все найкраще що є в НАТО, за винятком F-35, які Україна не може використовувати самостійно.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:21 Ответить
У нас вже 3000 зеліних ракет готуються до вильоту,а тут якісь 50. Знущаються чи що?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:22 Ответить
Обережно, один вже поізгалявся над Фалмінго. Тепер сидить з картонкою в невідомій частині і скаржиться на умови утримання.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:46 Ответить
Якби в мене в руках був дроновий підрозділ, то не с картонкою, а з надгробною плитою і не сидів, а лежав, той, хто б на мене наїхав. А хріновому танцюристу і яйця заважають.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:53 Ответить
Тамагавк,це скоріш для залякування,
показать весь комментарий
14.10.2025 11:29 Ответить
Надеюсь, 20-50 томагавков - это будет пробник
показать весь комментарий
14.10.2025 11:35 Ответить
20-50 ракет - це за добу чи за тиждень?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:41 Ответить
за рік
показать весь комментарий
14.10.2025 11:54 Ответить
Амери по Сирії за один залп цих томагавків випускали більше 100...
показать весь комментарий
14.10.2025 11:43 Ответить
Один раз выпустили 60 штук по взлетной полосе аэродрома. Это была грандиозная пиар-акция Трампа. Ее считают провальной. Трампу пришлось оправдываться.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:54 Ответить
Ще б пак....відремонтувати бетонне покриття ВПП коштує дешевше однієї ракети Томагавк.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:07 Ответить
НАТО тратить півтора трильйона на оборону, виробляють зброї менше чим росія під санкціями.

НАТОвські стандарти: довго, дорого, мало.

Ці люди нас вчать боротись з корупцією.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:49 Ответить
Некто Кубилюс, типа министр обороны ЕС, написал что за 10 лет потратят 2 триллиона. Это 200 млрд. в год. Правда он еще утверждает что Украине нужно 1 млрд. в год на оборону. Возможно у деда просто проблемы с арифметикой.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:16 Ответить
В розумних руках і ця кількість би допомогла, але при Хрипатому клопі - не в коня корм. Замість того, щоб винести ******* (чи як це лайно, де шахеди клепають), гундос гарантовано зіллє томагавки на якесь лайно, типу дального НПЗ.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:52 Ответить
Краще Україні відмовитись від Томагавків в такій малій кількості, бо Китай може у відповідь поставити ППО для росії. Якщо Китай почне поставляти ППО, війна затянеться ще на роки.

Щоб не повторити сценарій Курської операції, де наша влада не врахувала, що КНДР буде постачати солдат для захисту територій росії. Більше наша влада не хоче йти на росію. Урок виучений.

Який толк з 50 Томагавків на рік, якщо у нас Фламінго буде вироблятись 50 на тиждень, це без врахування, Нептуна, реактивних БПЛА.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:02 Ответить
Ніяке ппо Китай поставляти не буде. Все допомога Китаю, це постчання компонентів для дронів, але це не військова продукція.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:24 Ответить
Навіщо взагалі писати , що нададуть, скільки нададуть??????? Клоуни!
показать весь комментарий
14.10.2025 12:03 Ответить
Ну 50 это ещё куда ни шло...хотя 500 конечно лучше, в принципе тут важнее факт начала самого процесса поставок..
показать весь комментарий
14.10.2025 12:43 Ответить
 
 