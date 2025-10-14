От 20 до 50 ракет Tomahawk могут предоставить США Украине, - FT
Соединенные Штаты могут предоставить Украине до 50 ракет "Томагавк".
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Так, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон считает, что Штаты могут выделить Украине от 20 до 50 Tomahawk.
По ее словам, это "не изменит решающим образом динамику войны".
FT пишет, что Трамп ближе к принятию решения, чем когда-либо. Однако пока решение еще не принято.
Бывший сотрудник Пентагона заявил, что Штаты имеют около 4150 ракет Tomahawk.
Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.
Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.
Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.
Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проти голодранців у шльопках і старенькі МіГи будуть страшною зброєю.
Можливо, тому німці й не хочуть надавати свої "тауруси", аби не виявилося, що вони давно стали неефективними. Згадайте, які оди складали щодо "ескалібурів". А кацапи швидко навчилися їм протидіяти, і де зараз ті дорогущі іграшки? Військові операції слід проводити блискавично і до кінця, поки ворог не оговтався.
Німці не хочуть давати Тауруси з причин що їх мало і самим треба, по перше. По друге, не дають щоб не провокувати Москву.
А я ще кілька років тому писав, що там у них муляжі ("фламінго" - не наш винахід)
"Нову українську ракету "Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня показник планують збільшити до семи одиниць на день. Про це йдеться в репортажі Associated Press, в якому розробку представила керівниця виробництва компанії FirePoint Ірина Терех."
НАТОвські стандарти: довго, дорого, мало.
Ці люди нас вчать боротись з корупцією.
Щоб не повторити сценарій Курської операції, де наша влада не врахувала, що КНДР буде постачати солдат для захисту територій росії. Більше наша влада не хоче йти на росію. Урок виучений.
Який толк з 50 Томагавків на рік, якщо у нас Фламінго буде вироблятись 50 на тиждень, це без врахування, Нептуна, реактивних БПЛА.