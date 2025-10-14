От 20 до 50 ракет Tomahawk могут предоставить США Украине, - FT

Соединенные Штаты могут предоставить Украине до 50 ракет "Томагавк".

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон считает, что Штаты могут выделить Украине от 20 до 50 Tomahawk.

По ее словам, это "не изменит решающим образом динамику войны".

FT пишет, что Трамп ближе к принятию решения, чем когда-либо. Однако пока решение еще не принято.

Бывший сотрудник Пентагона заявил, что Штаты имеют около 4150 ракет Tomahawk.

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

