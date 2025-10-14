Від 20 до 50 ракет Tomahawk можуть надати США Україні, - FT

Сполучені Штати можуть надати Україні до 50 ракет "Томагавк".

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, директорка оборонної програми Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон вважає, що Штати можуть виділити Україні від 20 до 50 Tomahawk.

За її словами, це "не змінить вирішальним чином динаміку війни".

FT пише, що Трамп ближчий до ухвалення рішення, ніж будь-коли. Проте наразі рішення ще не ухвалено.

Колишній співробітник Пентагону заявив, що Штати мають близько 4150 ракет Tomahawk.

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

