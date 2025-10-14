УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9856 відвідувачів онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
3 592 58

Від 20 до 50 ракет Tomahawk можуть надати США Україні, - FT

Скільки ракет Томагавк можуть надати США Україні?

Сполучені Штати можуть надати Україні до 50 ракет "Томагавк".

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, директорка оборонної програми Центру нової американської безпеки Стейсі Петтіджон вважає, що Штати можуть виділити Україні від 20 до 50 Tomahawk.

За її словами, це "не змінить вирішальним чином динаміку війни".

FT пише, що Трамп ближчий до ухвалення рішення, ніж будь-коли. Проте наразі рішення ще не ухвалено.

Колишній співробітник Пентагону заявив, що Штати мають близько 4150 ракет Tomahawk.

Читайте: Коштом заморожених росактивів та ініціатива PURL: Зеленський назвав варіанти фінансування ракет Tomahawk

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

США (24506) Томагавк (28)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Варто не забувати, на яких системах ППО і в яких країнах це перевірялося.
Проти голодранців у шльопках і старенькі МіГи будуть страшною зброєю.
Можливо, тому німці й не хочуть надавати свої "тауруси", аби не виявилося, що вони давно стали неефективними. Згадайте, які оди складали щодо "ескалібурів". А кацапи швидко навчилися їм протидіяти, і де зараз ті дорогущі іграшки? Військові операції слід проводити блискавично і до кінця, поки ворог не оговтався.
показати весь коментар
14.10.2025 11:25 Відповісти
+7
руснявий що ти забув тут? водки нема
показати весь коментар
14.10.2025 11:12 Відповісти
+6
ну так было 4 года, раскручивается очередная вундерваффе, население масово наяривает что вот вот поменяется ход войны, дают в итоге штучное количество и население начинает молиться на новую вундерваффе
показати весь коментар
14.10.2025 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого! Жирно! А що, ті "томагавки" незбиваємі?
показати весь коментар
14.10.2025 11:07 Відповісти
Вони доволі важка ціль, щоб збити.
показати весь коментар
14.10.2025 11:12 Відповісти
Варто не забувати, на яких системах ППО і в яких країнах це перевірялося.
Проти голодранців у шльопках і старенькі МіГи будуть страшною зброєю.
Можливо, тому німці й не хочуть надавати свої "тауруси", аби не виявилося, що вони давно стали неефективними. Згадайте, які оди складали щодо "ескалібурів". А кацапи швидко навчилися їм протидіяти, і де зараз ті дорогущі іграшки? Військові операції слід проводити блискавично і до кінця, поки ворог не оговтався.
показати весь коментар
14.10.2025 11:25 Відповісти
Сокири перевіряли на хлопцях асада с С-300. Едине що вони збили це Іл-20 с кацапами.
показати весь коментар
14.10.2025 11:39 Відповісти
Так, пам'ятаю. Можливо, там навіть були кацапські розрахунки. Але тоді вони стовідсотково були непідготовленими до справжньої протидії ракетному нападу. Зараз вже ситуація трохи інша.
показати весь коментар
14.10.2025 11:49 Відповісти
Не бачать кацапскі С400 томагавки. Плюс, вони з напівкустарними дорогами нічого подіяти не можуть... Пво як решето.
Німці не хочуть давати Тауруси з причин що їх мало і самим треба, по перше. По друге, не дають щоб не провокувати Москву.
показати весь коментар
14.10.2025 12:18 Відповісти
збиваємі, звісно. але доволі складно. двигун прихований - тепловим головкам важко захопити таку ціль без явних засвітів. летить на висоті під 30 м. для зрк також дуже складно на цій висоті і виявити і вразити. є можливіть навігації по оптичному розпізнаванню місцевості - нічим не заспуфиш.
показати весь коментар
14.10.2025 13:37 Відповісти
руснявий що ти забув тут? водки нема
показати весь коментар
14.10.2025 11:12 Відповісти
Ашот давно уже испытывает на твоём очке своё "оружие", зарыгань кацапская.
показати весь коментар
14.10.2025 11:18 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
14.10.2025 11:19 Відповісти
гірше, гнида-манкурт!
показати весь коментар
14.10.2025 11:38 Відповісти
Нададуть, але без моторчиків.
показати весь коментар
14.10.2025 11:08 Відповісти
ну так было 4 года, раскручивается очередная вундерваффе, население масово наяривает что вот вот поменяется ход войны, дают в итоге штучное количество и население начинает молиться на новую вундерваффе
показати весь коментар
14.10.2025 11:08 Відповісти
Так нехай насЄлЄніЄ вимагає щоб була своя зброя. Чи тобі неподобається шо ***** тЄбЙЯ за 11 років ше нЄ АсвАбАділ?
показати весь коментар
14.10.2025 11:22 Відповісти
Якщо запустити олночасно 50 ракет томагавк по найбільшим складам з озброєнням, а перед цим 3-4 сотні бпла, і наявні запаси ракет фламінго і Нептун, то феєрверк буде дебелий у російських терористів і це відчутно вплине на перебіг бойових дій.
показати весь коментар
14.10.2025 11:39 Відповісти
Після появи вунднрваффе Хаймарс кацапи тікали з Харківщини і Херсонщини
показати весь коментар
14.10.2025 11:57 Відповісти
Нічого трампуйло не дасть. Це все бла бла бла,як і "санкції ввів"
показати весь коментар
14.10.2025 11:10 Відповісти
Ахахах, пітужно. Точно вистачить щоб тисячі енергетичних об'єктів знищити.
показати весь коментар
14.10.2025 11:11 Відповісти
Можуть - І Тауруси німці можуть надати
показати весь коментар
14.10.2025 11:11 Відповісти
загальна кількість таурусів, оцінюється десь як трохи більше 600.
показати весь коментар
14.10.2025 11:36 Відповісти
Навіть 60 - поставили б 6 - і рашка б озвіріла
показати весь коментар
14.10.2025 11:39 Відповісти
ніколи не поставлять, жодного. ще при шольці там кипіли страсті в спецзасіданні по цій темі. у самих мало, навчати юзати нікого з іноземців не будуть бо вони ніколи не зможуть отримати допусків, самим треба буде все робити, і що це для них конвенціальна зброя, яку вони порівнюють з ядерною. і ще дуже детальна картографія, окрім як би супер рішень німецької інженерії. втрата хоч однієї, потім реінженерінг може привести до тяжких наслідків для їхньої обороноздатності. тема поставок - точно закрита.
показати весь коментар
14.10.2025 12:12 Відповісти
Десь писали, що лише менше половини у дієздатному стані.
А я ще кілька років тому писав, що там у них муляжі ("фламінго" - не наш винахід)
показати весь коментар
14.10.2025 11:51 Відповісти
Ніхто нам ніякі "Томагавки" давати не буде. Знову влада відволікає увагу громадян від нагальних проблем і впарює їм свої хотєлки, щоб вони чекали манну з неба. А де наші "Фламінго", які страшніші і дешевші за "Томагавки"? Можливо на підході на шмарафоні нові "Вовагавки" чи "Зелягавки"? Ворога шостий рік луплять "Паляниці", "Рути", "Фламінго"..., то навіщо нам ті нещасні "Томагавки"?
показати весь коментар
14.10.2025 11:13 Відповісти
До жовтня будуть виробляти по сім штук на добу. Цікаво, коли у нас буде жовтень?
"Нову українську ракету "Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня показник планують збільшити до семи одиниць на день. Про це йдеться в репортажі Associated Press, в якому розробку представила керівниця виробництва компанії FirePoint Ірина Терех."
показати весь коментар
14.10.2025 11:29 Відповісти
Фламінго не можуть замінити томагавки, вони легка мішень.
показати весь коментар
14.10.2025 12:21 Відповісти
У нас своїх більше. Скоро в США продавати будемо. Не тільки на Ближній Схід та Африку.
показати весь коментар
14.10.2025 11:13 Відповісти
А де наші рожеві вундерваффе ??))
показати весь коментар
14.10.2025 11:13 Відповісти
в резерві
показати весь коментар
14.10.2025 11:15 Відповісти
Чекають, коли на склад прилетить "братскій прівєт".
показати весь коментар
14.10.2025 11:25 Відповісти
Потім скажуть, що там були ті самі обіцяні голобородьком 3000 ракет. Бінго!
показати весь коментар
14.10.2025 11:30 Відповісти
дерьмакородьки можуть й сказати що то був склад з томагавками. парашники то по любому скоро таке скажуть.
показати весь коментар
14.10.2025 11:39 Відповісти
Не про все можна говорити телефоном - ЗМІ розповіли, чому Трамп і Зеленський зустрінуться особисто
показати весь коментар
14.10.2025 11:16 Відповісти
якщо з ядерними боєголовками, то може щось і змінити на користь України, навіть зупинити війну відразу. В протилежному випадку, результат буде нульовий
показати весь коментар
14.10.2025 11:19 Відповісти
Є питаня чи дадуть ?до того це ракети морського базування наземних установок таких одиниці ,та і що таке 20-50 ракет ? рашисти бувало запускали понад сто ракет по Україні одночасно ,тому це нічого не змінює окрім інформаційно психологічного тиску і піару "найвеличнішого".
показати весь коментар
14.10.2025 11:20 Відповісти
якщо ******* по великих базах зберігання зброї то ЗМІНИТЬ якщо ******* по виробницих потужностях зброї ЗМІНИТЬ, по татарстану там де збирають шахеди то теж змінить
показати весь коментар
14.10.2025 11:23 Відповісти
20-50 ракет - це 10-25 вражених військових чи інфарструктурних об'єкти. це рівно на 10-25 більше, ніж без томагавків.
показати весь коментар
14.10.2025 13:40 Відповісти
Петріот, F-16, Абрамс, Леопард, Бредлі, Хамві, Хаймарс, Атакмс, Томагавки. Тепер вони можуть сказати що дали все найкраще що є в НАТО, за винятком F-35, які Україна не може використовувати самостійно.
показати весь коментар
14.10.2025 11:21 Відповісти
У нас вже 3000 зеліних ракет готуються до вильоту,а тут якісь 50. Знущаються чи що?
показати весь коментар
14.10.2025 11:22 Відповісти
Обережно, один вже поізгалявся над Фалмінго. Тепер сидить з картонкою в невідомій частині і скаржиться на умови утримання.
показати весь коментар
14.10.2025 11:46 Відповісти
Якби в мене в руках був дроновий підрозділ, то не с картонкою, а з надгробною плитою і не сидів, а лежав, той, хто б на мене наїхав. А хріновому танцюристу і яйця заважають.
показати весь коментар
14.10.2025 11:53 Відповісти
Тамагавк,це скоріш для залякування,
показати весь коментар
14.10.2025 11:29 Відповісти
Надеюсь, 20-50 томагавков - это будет пробник
показати весь коментар
14.10.2025 11:35 Відповісти
20-50 ракет - це за добу чи за тиждень?
показати весь коментар
14.10.2025 11:41 Відповісти
за рік
показати весь коментар
14.10.2025 11:54 Відповісти
Амери по Сирії за один залп цих томагавків випускали більше 100...
показати весь коментар
14.10.2025 11:43 Відповісти
Один раз выпустили 60 штук по взлетной полосе аэродрома. Это была грандиозная пиар-акция Трампа. Ее считают провальной. Трампу пришлось оправдываться.
показати весь коментар
14.10.2025 11:54 Відповісти
Ще б пак....відремонтувати бетонне покриття ВПП коштує дешевше однієї ракети Томагавк.
показати весь коментар
14.10.2025 12:07 Відповісти
НАТО тратить півтора трильйона на оборону, виробляють зброї менше чим росія під санкціями.

НАТОвські стандарти: довго, дорого, мало.

Ці люди нас вчать боротись з корупцією.
показати весь коментар
14.10.2025 11:49 Відповісти
Некто Кубилюс, типа министр обороны ЕС, написал что за 10 лет потратят 2 триллиона. Это 200 млрд. в год. Правда он еще утверждает что Украине нужно 1 млрд. в год на оборону. Возможно у деда просто проблемы с арифметикой.
показати весь коментар
14.10.2025 12:16 Відповісти
В розумних руках і ця кількість би допомогла, але при Хрипатому клопі - не в коня корм. Замість того, щоб винести ******* (чи як це лайно, де шахеди клепають), гундос гарантовано зіллє томагавки на якесь лайно, типу дального НПЗ.
показати весь коментар
14.10.2025 11:52 Відповісти
Краще Україні відмовитись від Томагавків в такій малій кількості, бо Китай може у відповідь поставити ППО для росії. Якщо Китай почне поставляти ППО, війна затянеться ще на роки.

Щоб не повторити сценарій Курської операції, де наша влада не врахувала, що КНДР буде постачати солдат для захисту територій росії. Більше наша влада не хоче йти на росію. Урок виучений.

Який толк з 50 Томагавків на рік, якщо у нас Фламінго буде вироблятись 50 на тиждень, це без врахування, Нептуна, реактивних БПЛА.
показати весь коментар
14.10.2025 12:02 Відповісти
Ніяке ппо Китай поставляти не буде. Все допомога Китаю, це постчання компонентів для дронів, але це не військова продукція.
показати весь коментар
14.10.2025 12:24 Відповісти
Навіщо взагалі писати , що нададуть, скільки нададуть??????? Клоуни!
показати весь коментар
14.10.2025 12:03 Відповісти
Ну 50 это ещё куда ни шло...хотя 500 конечно лучше, в принципе тут важнее факт начала самого процесса поставок..
показати весь коментар
14.10.2025 12:43 Відповісти
Це як 30 абрамсів від бідона?
показати весь коментар
14.10.2025 13:14 Відповісти
 
 